Olympic Judo Forio, tutto pronto per un anno di sport!

I bravissimi atleti e Maestri della Olympic Judo Forio anche quest’anno ai nastri di partenza per un nuovo anno agonistico di livello italiano ed europeo

Ci scrivono: “La nostra squadra agonisti prenderà parte per la stagione sportiva 2024-2025 sia ai campionati italiani under 13, under 14, under 15, under 16, under 17, under 18, under 19, under 20, under 21 e poi ancora seniores under 29 e poi alla coppa d’europa juniores di judo.

Il settore giovanile, invece, vedrà impegnata la nostra numerosissima squadra di bambini e ragazzi in numerose gare federali su tutto il territorio nazionale.

Inizieremo il 13 ottobre a Torino con gli juniores e seniores !!!

Abbiamo già iniziato la preparazione tecnico atletica (nella foto Fabio Mattera alla Nippon napoli Ponticelli fiamme oro).

Ci dedicheremo, poi, con cura e dedizione ai diversi bambini e ragazzi “speciali” che annoveriamo con onore fra i nostri atleti.

Aiuteremo tante donne a sapersi difendere con l’avvio (si spera anche quest’anno) del 3° corso autodifesa patrocinato dal comune di Forio.

Questi siamo noi , l’Olympic Judo Forio, che questa nuova avventura abbia inizio”