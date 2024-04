Olympic Judo Forio, grande esperienza all’European Cup Juniores

Una bellissima esperienza per il team della Olympic Judo Forio a Lignano 21 Aprile 2024.

Questa gara dovevamo farla. Christian di Maio cat. +100 kg. L'unico tesserato con una societa' di judo isolana che ha preso parte alla Tappa Italiana dell'European Cup Juniores. Christian ha incrociato subito sul suo cammino il Campione Francese Guylane Alleyne plurimedagliato in giro per l'Europa ed in Francia. Inevitabile la sconfitta per il nostro tesserato che ha comunque ben figurato in questa prima apparizione in ambito Internazionale. Abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con atleti di caratura internazionale e mondiale.

Ed in verita’ non abbiamo affatto sfigurato. Facciamo rientro verso l’isola d’Ischia per prepararci sin da domani per le prossime qualificazioni alle finali del Campionato Italiano Esordienti ed Assoluti che si svolgeranno sabato 27 aprile ad Aversa Caserta. Avanti cosi !!!”