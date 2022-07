Nominata la commissione di gara per l’affare porto turistico a Lacco Ameno. 6.000 € dei lacchesi per…

Prosegue l’iter per l’affidamento del porto turistico di Lacco Ameno. Con Determinazione N. 518 il 05 luglio 2022 è stata nominata la commissione di gara per la procedura negoziata, per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione del porto turistico di Lacco Ameno per il periodo 1 luglio 2022 – 31 ottobre 222 con possibilità di opzione fino al 31 dicembre 2022. Nomi di spicco nel panorama ingegneristico italiano, legati alla portualità partenopea in maniera inequivocabile ed in tutte le sue molteplici sfaccettature. Non si tratta di solo diportismo insomma.

In tal senso il comune di Lacco Ameno, infatti, ha proceduto alla nomina dei commissari e la costituzione della commissione. Ovviamente dopo la scadenza del termine del 4 luglio scorso fissato per la presentazione delle istanze.

La Commissione Giudicatrice sarà costituita da tre componenti esterni. Quali componenti della predetta Commissione, sono stati indicati i seguenti professionisti: Presidente ing. Marco Di Stefano; Commissario avv. Antonello Taiani; Commissario segretario ing. Massimo Ramondini.

Una commissione senza dubbio di livello e di un certo spessore a livello nazionale ed internazionale addirittura, con volti vecchi e nuovi del panorama locale e soprattutto operativi sul fronte porti dei più disparati ambiti italiani, in ultimo, ad esempio, con l’ampliamento cel porto di Forio. Insomma l’influenza turrita si sente e come! Anche se va detto si tratta di competenze, professionalità e specializzazioni difficilmente rinvenibili.

Un Di Stefano, tra l’altro, era già stato nominato a Lacco Ameno e o era stato dal tribunale per dirimere l’intricata faccenda del contenzioso e del lodo arbitrale in essere con Giuseppe Perrella. A riprova di quanto si specifico e ricercato l’ambito.

Per la commissione sarà impegnata una spesa pari all’importo complessivo di € 6.100,00.

Lo ricordiamo, entro il termine stabilito per la manifestazione di interesse, fissato al 06 giugno 2022 alle ore 10:00, sono pervenute secondo le modalità indicate nell’Avviso 7 istanze di partecipazione. Il Responsabile del III Settore LL. PP. Arch. Enzo D’Andrea ha determinato di procedere all’invito alla procedura 5 operatori economici.Co. Il medesimo atto e nel medesimo giorno, il 15 giugno 2022, D’Andrea ha provveduto ad approvare il Capitolato Speciale d’Appalto ed il Disciplinare di gara con relativi allegati, redatti dall’UTC, ai sensi del quale, è stato previsto quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 28 giugno 2022 alle ore 09:00. Sul più bello ha irrotto sulle procedure il Decreto Cautelare del TAR Campania n° 01211/2022 con il quale è stata disposta l’ammissione con riserva di un ulteriore operatore economico che invece il comune aveva escluso, prorogando per tutti il termine di presentazione delle offerte al 4 luglio.

Da ieri l’ennesimo esposto, una denuncia per turbativa d’asta pesa sull’iter. Non sarà un lavoro affatto agevole per i neo nominati commissari, né si profila una estate tranquilla sul fronte portuale per i lacchesi. L’affare porto turistico di Lacco Ameno prosegue come la querelle politico-imprenditoriale che vi è sorta intorno.

Riuscirà Giacomo Pascale con il suo pool di super esperti e commissari a finalizzare il nuovo affidamento del porto di Lacco Ameno? Il Barone sarà in grado di arginare le offensive dell’amministratore unico della Marina di Capitello Scarl fin qui alla testa dello scalo? Come andrà a finire la vicenda che vede coinvolto il sindaco, in prima linea, nelle offensive di Giuseppe Perrella per tutti l’uomo del Senatore Domenico De Siano? Salvo possibili colpi di scena, non ci resta che attendere per scoprire le prossime mosse e gli esito dei lavori della neonominata commissione di gara.

Nonostante i contrattempi, le denunce e gli esposti le offerte pervenute, nel merito del bando, entro il termine di scadenza, dovranno, comunque, essere valutate secondo quanto meglio indicato nel disciplinare di gara collazionato dai funzionari comunali per addivenire ufficialmente (ufficiosamente l’andazzo di conosce già) alla offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente locale.