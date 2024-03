Niente di nuovo. Solo forestieri più bravi | #4WD

Com’è la situazione dell’incoming per questa Pasqua così bassa? Quante strutture -non solo alberghi- apriranno? Quante -poche o tante che siano- resteranno chiuse? E, soprattutto, cosa succederà per i più coraggiosi dal 1 aprile in poi, anche tenuto conto che quest’anno il calendario ci priva, di fatto, di tutti e tre i ponti abituali? Sì, perché il 25 aprile capita di giovedì, il 1 maggio di mercoledì e il 2 giugno di domenica.

Vedete, queste domande che di tanto in tanto mi pongo non devono far credere che io non abbia altro a cui pensare da mane a sera, perché così non è. Quel che mi meraviglia, però, è che a quanto pare neppure chi è direttamente interessato a questi argomenti più di altri come me neppure si presti ad analizzare il problema. E questa considerazione, naturalmente, non vale solo per chi fa impresa nel turismo, ma anche e principalmente per chi è chiamato ad occuparsene per conto di tutti in seno alla pubblica amministrazione locale.

Lascio perdere la DMO di Ejarque perché non ho mai riposto più di qualche speranza concreta in questo investimento più che discutibile del nostro Comune e non certo sulle finalità, ma in merito al modus operandi a cui abbiamo assistito sin dall’inizio e che tuttora rappresenta il nulla cosmico in seno alla nostra località e nel nostro stesso contesto socio-economico. Ma anche Federalberghi Ischia, che in qualche modo ricalca le orme di un importantissimo sodalizio nazionale, non sembra concretamente presente sul territorio se non con la partecipazione ad eventi di dubbia utilità e a qualche sparuto comunicato stampa o dichiarazione, quando anche grazie al potenziale di un ottimo presidente e di tanti volenterosi potrebbe rappresentare un pungolo non indifferente e, perché no, una fucina di proposte ed iniziative oltre i semplici proclami e le riunioni pseudo-carbonare contro questo o quel concorrente più ardito e il suo spirito di iniziativa.

L’isola d’Ischia si accinge così a ricominciare stancamente le sue attività stagionali esattamente alla stessa maniera rabberciata, improvvisata ed approssimativa adottata fin quando le aveva interrotte. E per quanto vogliate sforzarVi nel contraddirmi, bisogna prendere atto che, evidentemente, questa è la capienza del nostro contenitore, perché tutto quanto di più si prova ad utilizzare per riempirlo, inevitabilmente, “esce ‘a fora”. Proprio come nel caso dell’asta per il Solemar: nessuna offerta ischitana, nonostante tanti “papaveri”, ha portato ad un super affarone da parte dell’ennesimo forestiero. Che dire? Evidentemente sono tutti più bravi di noi!