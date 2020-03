Nessun problema di scorte nei Supermercati Decò

Il rifornimento di tutti i punti vendita Decò è sempre costante e regolare.

Decò vuole tranquillizzare tutti i suoi clienti: non c’è nessun problema di approvvigionamento di prodotti alimentari e non, in tutti i suoi punti vendita a causa del diffondersi su parte del territorio nazionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (coronavirus).

Non lasciarti travolgere dalla psicosi, sui nostri scaffali trovi sempre quello di cui hai bisogno: i rifornimenti di merce fresca e confezionata sono e saranno costanti e regolari grazie alla nostra rete logistica ed alla serietà e qualità dei nostri fornitori.

Il nostro personale specializzato è istruito e preparato per seguire, sempre, durante il proprio lavoro al tuo servizio nei nostri punti vendita tutte le direttive igieniche e sanitarie dettate dal Ministero della Salute.

Vieni tranquillamente nei nostri Supermercati per la tua spesa quotidiana. Ricordati di rispettare, come fai sempre, le buone norme di comportamento all’interno dei nostri punti vendita: usa sempre i guanti in plastica che trovi in dotazione nei reparti Ortofrutta, Panetteria, Congelati Sfusi, ecc., per consentirti di maneggiare i prodotti in maniera igienica e sicura per te e per tutti gli altri clienti; evita di aprire i prodotti confezionati; non sporgerti all’interno dei bachi dei freschi e dei surgelati confezionati e sfusi; usa il tuo buon senso.

Ti ricordiamo inoltre che se dovessi avere difficoltà a recarti in uno dei nostri punti vendita o se volessi evitare file e perdite di tempo e recarti al supermercato solo per ritirare la spesa, per te è attivo il nostro comodo servizio di spesa online e a domicilio la Spesa in un Click