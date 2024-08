Nel giardino di Luchino: letture al tramonto e reading party da lunedì 26 agosto

Il giardino di Luchino è un evento di letture al tramonto, similmente al Reading party, una raccolta e scambio di libri che animerà a partire da lunedì 26 agosto i pomeriggi della Villa La Colombaia. Non solo una rassegna estiva che celebra il sold out per Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo in “Passione” ad una settimana dall’evento. Che premette ancora eventi di grande spessore come tavole future, la proiezione del film di Alessandra Cutolo Mama Mercy in compagnia di Leonardo Di Costanzo; o ancora l’appuntamento con Umberto Broccoli il 31 agosto, volto storico della televisione italiana, che racconterà Luchino Visconti e la Villa al grande pubblico. Ma anche servizi permanenti e sempre più descrittivi di questi spazi. Dopo l’attivazione del servizi wifi, aula studio e coworking, si apre lo spazio alla lettura conviviale e alla raccolta libri.

Come partecipare al reading party – letture al tramonto

Nessuna regola, se non quella di spegnere i dispostivi e lasciarsi andare alla lettura e allo scambio della convivialità verso l’imbrunire, nel suggestivo giardino di Luchino Visconti. Si può scegliere di portare un telo con sé o di usufruire delle sedie e delle panchine già presenti negli spazi. Chi viene può lasciare e prendere un libro, condividendo momenti di silenzio o di dialogo all’insegna di una socialità apparentemente “dispersa”.

L’idea, dalla lettura al tramonto al reading party, cos’è

L’idea nasce da quattro giovani ventenni, Ben Bradbury, Charlotte Jackson, John Lifrieri e Tom Worcester che circa un anno fa decidono di riunirsi in un appartamento di Brooklyn. “Lontani dalle app, dal rumore delle solite feste, i libri diventano il mezzo per rompere il ghiaccio, creare conversazioni più profonde e connessioni intime immediate con i presenti, anche se inizialmente sono estranei”, hanno spiegato i fondatori (fonte Ansa). L’evento permanente della Villa La Colombaia ricerca lo stesso silenzio pomeridiano e il confronto tra cittadini e turisti, dando l’opportunità a tutti di vivere questi spazi unici in una accezione non solo cinematografica, ma artistica ad ampio raggio: letteratura, cinema, teatro, arte. La casa della cultura, nel cuore del bosco di Zaro, nella casa di Luchino Visconti.

Raccolta libri per la Villa

Chi vorrà potrà anche lasciare libri in omaggio alla Villa: i titoli prima di essere depositati dovranno essere comunicati via mail a beniculturali@comune.forio.na.it. Una volta censiti, potranno essere consegnati negli orari di apertura presso l’ufficio dal lunedì al venerdì, dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30.