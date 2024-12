Natale a Forio, ci siamo: switch on tra giochi di luce e atmosfere fiabesche

Il conto alla rovescia è ultimato. Domani, sabato 7 dicembre, con il classico switch on, si inaugura il cartellone di eventi del Natale 2024-25 a Forio, sull’isola d’Ischia. Il Comune turrita diventerà “Merryland”, villaggio natalizio impostato su quattro aree tematiche che richiameranno racconti classici e personaggi fantastici. La prima riprende atmosfere del romanzo e storia fantastica di Lewis Carroll “Alice nel paese delle meraviglie”. Poi ancora Forio Starline (esperienza immersiva che condurrà i visitatori in un viaggio verso il polo nord fino a giungere alla casa di Babbo Natale), Forio Zenzero City e Forio Light Land.

L’appuntamento più atteso è quello con l’accensione delle luminarie natalizie, il classico switch on che promette davvero scintille: il nuovo sistema di illuminazione è all’avanguardia ed è stato studiato per far sì che le strade che vanno dal waterfront al porto, così come Torrione, Soccorso e Vicoli Saraceni, si colorino di luci magiche regalando un effetto visivo davvero emozionante e coinvolgente. L’appuntamento è per domani alle ore 19 in Piazzale Cristoforo Colombo, domenica nuovo switch on nella frazione di Panza con lo spettacolo di cabaret di Ciro Giustiniani.