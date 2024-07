Nasce al Rizzoli il bambino più “atteso” di Napoli

Come da scommessa di nonna Veronica, nota tiktoker della pagina Veryesasyofficial, Luigi è venuto al mondo prima di mezzanotte. Intorno alle 22:15 del 30 Luglio, Carmen Borriello, giunge al Nosocomio di Lacco Ameno, in preda alle doglie del parto. Pensava fosse ancora presto. Ha trascorso un piacevole pomeriggio, insieme alla sua grande famiglia, coccolata dalle calde acque dell’isola. Ancora spensierata, in costume e pareo, Luigi comincia a darle segno di volere nascere. Carmen arriva nel Reparto di Ostetricia confusa, spaventata, tra le lacrime.

I piani non erano questi. Avrebbe dovuto partorire in una Clinica di Napoli, assistita da un’equipe di sua fiducia, ma il destino ha scelto diversamente. La giovane donna è in preda al panico, ma presto l’intero staff del Dott. Pezone, in turno di guardia, i ginecologi Dott. Russo e Dott.ssa Galletti, le due ostetriche Pina Carbone e Roberta Schiano di Cola, l’infermiera Avitabile e l’OSS Nunzia, riesce a conquistarla. Per metterla a sua agio si servono di Veronica, la sua giovane, energica e collaborativa madre.

In breve Veronica, con grande simpatia, già nota ai suoi follower, fa esplodere una festa che culmina, alle 23:33, con la nascita di Luigi. ” Non potevamo chiedere di meglio” , queste le sue parole. Giovanni, emozionatissimo per essere diventato padre, afferma: dovevamo lasciare l’isola proprio oggi, ma si era fatto tardi e abbiamo preferito rimanere. Tutto è andato come doveva. Siamo felicissimi.