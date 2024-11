Mimmo Loffredo si è dimesso da consigliere comunale

Colpo di scena in consiglio comunale a Forio: il consigliere Mimmo Loffredo si è dimesso dalla carica di consigliere comunale comunicando la sua decisione direttamente al civico consesso. La presenza del segretario comunale in seduta certifica le dimissioni e ora inizia il timinig per addivenire alla surroga. Al suo posto dovrebbe succedergli Carla Savio.

Le motivazioni saranno rese all’interno di una PEC che nei prossimi giorni sarà inviata dal consigliere dimissionario che, raggiunto da Il Dispari, ha chiarito: “Le mie non sono motivazioni personali, metterò tutto per iscritto nero su bianco. Sono un professionista e non accetto minacce o altri tipi di atteggiamenti”.