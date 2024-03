Messa in sicurezza della costa, a Forio non si perde tempo: progetta l’Hub Engineering di Roma

Il Comune si attiva per gli interventi finanziati da Legnini. Il rup De Girolamo ha affidato l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei “Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico tra il promontorio del Soccorso e Località Citara – Stralcio 1”

Procede a Forio l’iter per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei tratti di costa a rischio idrogeologico. Adempimenti a cura del rup, il responsabile del Servizio Lavori pubblici, programmazione strategica ing. Luca De Girolamo.

Il progetto per intervenire nel tratto tra il Soccorso e Citara era stato avviato nel 2020, da finanziare con i fondi previsti dalla legge del 2019. Come riporta De Girolamo, infatti, «l’evento sismico del 2017 e gli eventi meteo-marini recenti e degli scorsi anni hanno prodotto ingenti danni al tratto di costa compreso tra il promontorio del Soccorso e la località Citara, facendo verificare diversi fenomeni franosi e dissesti di rilevante portata, incrementando ulteriormente il rischio idrogeologico della zona di cui trattasi».

La Giunta dunque approvò un primo progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori di “Messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico compresa tra il promontorio del Soccorso e località Citara”, per un importo di 8.031.779 euro, di cui 6.000.000 per i lavori, candidandolo al finanziamento statale. La progettazione definitiva ed esecutiva venne affidata all’Rtp “Hub Engineering Consorzio Stabile” di Roma.

Successivamente lo scenario si è aggravato, a causa delle ulteriori mareggiate e degli eventi alluvionali del novembre 2022; portando anche a un incremento dei costi, che però attualmente sono coperti dalle risorse assegnate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione Ordinanza n. 3/2023.

La Giunta a gennaio scorso ha dunque approvato in via tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica, che prevede un importo complessivo di 30.000.000 di euro.

Intanto il rup ha proceduto all’affidamento di ulteriori servizi propedeutici, innanzitutto il servizio «di rilievo batimetrico a mezzo sistema multibeam echo sounder dell’area costiera antistante la zona d’intervento relativa ai lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compreso tra il promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse – 1mo stralcio». Nonché la redazione della verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (Via) e alla Valutazione di incidenza ambientale (Vinca). Nel dettaglio, Vinca e Via per i lavori nel tratto tra il promontorio del Soccorso e la località Citara e Via per Scogli degli Innamorati, Carano e Basso Cappella.

Adesso, come evidenzia sempre De Girolamo nell’ultima determina adottata, era necessario, «al fine di procedere con il proseguo delle attività progettuali e del relativo iter approvativo», affidare il servizio per il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per i “Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico tra il promontorio del Soccorso e Località Citara – Stralcio 1”, «i cui contenuti dovranno tener conto del PTFE approvato con DGM n. 2/2024, essendo lo stesso uno stralcio di esso».

L’importo del servizio è stato calcolato in 139.774,71 euro oltre Iva e Cassa. Per la verità il rup ha anche richiesto «ai vari Responsabili di Settore dell’Ente l’eventuale disponibilità/indisponibilità a svolgere il servizio di cui sopra, ottenendo unicamente riscontri negativi». Di qui l’inevitabilità di un incarico esterno.

De Girolamo ha proceduto con trattativa diretta sul Mepa, richiedendo un’offerta all’Rtp “Hub Engineering Consorzio Stabile” di Roma, che già aveva redatto un primo progetto di fattibilità tecnico economia ed «è risultato in grado di fornire il servizio richiesto nei in tempi compatibili con l’esigenza da soddisfare, essendo lo stesso in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie».

L’offerta ammonta a 138.376,96 euro netti e anche questa spesa è coperta dalle risorse approvate da Legnini. Con questo affidamento si perfeziona un altro passaggio essenziale per la realizzazione degli interventi.

Passaggi essenziali

Già affidati i rilievi batimetrici e la redazione della verifica di assoggettabilità a Via e Vinca