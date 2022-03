Mentre il Covid frena, è giusto riaprire tutto?

Gentile Direttore,

fra qualche giorno l’Italia riaprirà e quindi ripartirà e torneremo a vivere felici! Ma è giusta e opportuna questa scelta? Il Covid non è scomparso improvvisamente: esiste ancora, sornione e cattivo, e chiaramente aspetta il momento opportuno per colpire ancora, e ferocemente.

Ci sono due esigenze diverse e vanno entrambe ben analizzate prima di decidere: l’esigenza sanitaria che cerca di frenare la corsa del virus e quella sociale che per colpa del virus sta avendo enormi disagi anche economici (oltre che lutti e tanta disperazione). Ci vuole equilibrio ed è molto difficile soddisfare entrambe, ma non impossibile. Già le ho scritto che la guerra fra Vax e No-vax non ha senso ed è controproducente. Bisogna spiegare le cose e rispiegarle e se c’è qualcuno che ha paura di vaccinarsi, ebbene lasciamolo in pace ma gli chiediamo di rispettare alcune regole che riducano il nostro rischio di essere contagiati.

Credo che aprire tutto sia un errore, come hanno già affermato eminenti specialisti virologi. In fondo tenere ancora un po’ la mascherina. lavarsi qualche volta di più le mani non fa male a nessuno. come aprire le finestre per arieggiare le stanze o tossire coprendosi la bocca. Abbassiamo la mascherina e ci beviamo il caffé al bar, quando incontriamo un amico invece di stringergli la mano ce la mettiamo sul cuore e gli sorridiamo con gli occhi. Insomma, sembrano piccole sciocchezze e invece sono molto importanti per proteggerci e frenare il virus. Credo che Ischia, insieme a molte altre realtà turistiche, sia enormemente danneggiata dal virus.

Ed ora c’è anche la guerra che sta addirittura azzerando le possibilità di ripresa di un settore davvero massacrato da questi avvenimenti. Ma lamentarsi non basta, bisogna rimboccarsi le maniche, fare un passo indietro e rinunciare a tanti piccoli lussi che il progresso ci ha consegnato (abbiamo lavatrici e asciugatrici elettriche ed anche aspirapolvere e scope e ora anche auto elettriche e l’elettricità la paghiamo a caro prezzo e quindi facciamo un passo indietro e non dico di tornare al lume a petrolio ma qualche sacrificio va fatto per permettere magari alle sale operatorie e ai reparti di rianimazione – che hanno bisogno più di noi di energia elettrica -, di poter salvare qualche vita).

Il Covid perderà e vinceremo noi ma l’eterna battaglia fra il Bene e il Male certo non finirà: ci saranno altri virus e altre guerre e anche i nostri figli , come i nostri nonni in passato, dovranno fare sacrifici e rinunce per sopravvivere. Non lamentiamoci sempre ma cerchiamo con intelligenza ed anche prudenza di scegliere sempre la strada migliore per camminare verso il futuro.

Peppino Amalfitano