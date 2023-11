Massimo Buono: “Ora che è venuta meno la “strada”, serve la formazione. Anche nel calcio”

Con il presidente del Barano Calcio, Massimo Buono per commentare l’incontro con il mental coach, l’esperto Alessio Sparato. Presidente, avevi promesso che ti saresti dedicato all’attività giovanile anima e corpo e, in qualche modo, il campo ti sta dando ragione con i risultati che i ragazzi stanno seguendo partita dopo partita, questa volta, però, hai aggiunto un ingrediente in più che cambia sicuramente il modo di pensare all’Academy con un incontro per calciatori, per lo staff e per la famiglia.

Una figura di quelle che oggi rappresenta soprattutto un trend per il mondo imprenditoriale e che, in qualche modo, si utilizza dove c’è bisogno di comprendere e di focalizzare bene quelli che sono gli obiettivi. Questo sia un modo diverso anche di fare scuola calcio che non si può fare come si faceva prima della serie “andiamo sul campo, giochiamo e divertiamoci”

“Questo è un progetto che ho in mente già da un po’ di anni, ovvero inserire all’interno dell’anno calcistico incontri con figure professionali che possono far crescere i nostri ragazzi e anche direttamente le famiglie. Uno di questi incontri è con Alessio, un esperto che ho avuto il piacere di conoscere anni fa quando lavorava con l’Empoli ed è rimasto un rapporto splendido. Ci siamo sentiti e abbiamo sempre pensato di fare questo incontro e oggi, finalmente, siamo riusciti. Questa è una tappa importante che è fondamentale soprattutto come metodo per la crescita globale e soprattutto perché il settore giovanile ha bisogno di essere vissuto sotto altri punti di vista. Oggi i ragazzi hanno bisogno di avere, sempre più spesso, un supporto per far sì che da loro esca il meglio e soprattutto riescano a credere in se stessi. Un aspetto fondamentale perché oggi manca la strada, quella che era la nostra “formazione”.

E allora si deve arrivare, attraverso altri percorsi a raggiungere l’obiettivo della crescita dei ragazzi e l’autostima. Sotto questo punto di vista Alessio è una garanzia perché fa questo mestiere oltre che sul campo da gioco. Sono convinto che questa sia un’esperienza importante per tutti, anche perché è un incontro aperto a tutti. Mi farebbe piacere vedere un po’ persone di tutti gli sport che stasera sono presenti anche e non solo di sport, ma anche di aziende. Penso che sia una cosa positiva per tutto il sistema.

Diciamo che questo sarà l’inizio. Conoscendo bene il nostro territorio ne avremo altri come Alessio, altri mental coach e ci diremo “questo è meglio dell’altro” …

“Vabbè, ma a me non interessa. Io dico che noi come Barano, pensiamo alla nostra struttura e a far crescere i nostri ragazzi. Poi, se qualcuno dietro, prende percorsi simili o anche migliori dei nostri, ben vengano perché alla fine chi ne guadagna il “consumatore finale” che in questo momento è il bambino. Quindi ben vengano altre figure professionali che possono accrescere di più il nostro bagaglio”.