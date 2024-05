Forio, assistenza fiscale per i servizi a rilevanza Iva. La Galasso ha conferito l’incarico al commercialista

Servizio necessario per strisce blu, lampade votive, raccolta differenziata e gestione degli impianti sportivi. Fioccano gli incarichi per assistenza fiscale e contabile. Nel caso del Comune di Forio, per la gestione delle attività commerciali. Nella determina la responsabile del Servizio Ragioneria ed Economato dott.ssa Gabriella Galasso ricorda che «l’Imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel Territorio dello Stato nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate». E che l’Ente foriano svolge, «oltre all’attività di carattere istituzionale consistente nell’erogazione di servizi pubblici, attività a rilevanza Iva, nello specifico la gestione diretta delle strisce blu, delle lampade votive, della raccolta differenziata e la gestione degli impianti sportivi». Attività che rientrano in quelle commerciali, in sostanza.

La Galasso evidenzia però a questo punto che «la gestione dei servizi a rilevanza Iva comporta la tenuta di una contabilità consistente nella gestione dei registri corrispettivi, fatture di vendita, fatture di acquisto e riepilogativo». Una gestione che «risulta essere altamente complessa per chi ha sempre gestito una contabilità pubblicistica e con pochissime competenze in materia di contabilità privata, con il rischio di prestare il fianco ad errori ed omissioni che spesso sfociano in sanzioni fonti, tra l’altro di danno economico per l’ente e di responsabilità erariale».

Di qui la necessità di farsi affiancare da un idoneo professionista che si occupi di questa gestione, in particolare «Tenuta della contabilità, separata per attività commerciali; Liquidazione Iva periodiche; Comunicazione dati liquidazioni Iva; Determinazione acconto Iva; Determinazione reddito di ciascuna attività; Modello Unico e modello Irap con determinazione delle imposte dovute sulle attività commerci ali; Assistenza fiscale per organizzazione contabilità al fine di individuare tipologia e le quote di costi deducibili per ciascuna attività; Assistenza fiscale per trattamento IVA da applicare in fattura da parte dei fornitori dell’Ente (split payment, reverse charge)».

Per questo ulteriore incarico che avrà durata di un anno con scadenza 15 maggio 2025 si è proceduto con affidamento diretto sul Mepa sull’importo base di 6.500 euro oltre Iva, Cassa ed eventuali spese. La trattativa si è svolta con il dott. Paolo Di Sarno con studio a Forio, che ha offerto un ribasso del 7,69% per un importo totale di aggiudicazione pari a 6.000 euro oltre Cassa ed eventuali rimborsi. La Galasso ha dunque formalizzato l’affidamento impegnando la somma complessiva di 7.612,80 euro.