Mare, natura, storia e gusto: tutti gli ingredienti di una vacanza in Costiera

La Costiera Amalfitana, una delle gemme più preziose d’Italia, incanta con il suo profumo di limoni, i colori vivaci delle maioliche e le vedute mozzafiato che si affacciano sul mare cristallino. Celebre per essere frequentata da VIP di fama internazionale e da turisti di tutto il mondo, questo angolo del Bel Paese promette esperienze indimenticabili, soprattutto durante il mite clima settembrino, quando la calma ritorna e i turisti si diradano.

Le strette viuzze e le rive di questa antica Repubblica Marinara invitano ad esplorazioni tranquille e rilassanti. Le attrazioni imperdibili non sono solo balneari, anche se non mancano spiagge incantevoli, come la Spiaggia dello Sgarrupo, tra Erchie e Minori, e quella di Fornillo, a Positano, solo per citarne un paio.

In fondo, i posti iconici sono moltissimi e quelli conosciuti da pochi ma degni di nota sono ancora di più, dunque, improvvisando, si rischierebbe di tornare a casa senza aver goduto fino in fondo l’anima della Costiera. Nessuno lascerebbe questa zona senza aver visto Positano, con la sua moda e le sue maioliche, Amalfi, con la sua cattedrale ed il costante profumo di limoni, Ravello, con i suoi panorami indimenticabili, Furore con il suo fiordo ed il suo vino, o Maiori con la sua spiaggia dorata. Per chi ama la natura, non solo marittima, la Valle delle Ferrere è l’ideale, mentre la Grotta Azzurra di Capri è uno spettacolo che in pochi possono dimenticare.

Questi, però, sono gli angoli da cartolina, ma la Costiera offre molto di più e solo un’attenta documentazione e organizzazione consentirà di assaporare tutta l’essenza di questo luogo magico. Quando si parla di assaporare non si usa un verbo a caso, in quanto proprio i sapori sono tra gli aspetti distintivi della Costiera: tra pietanze a base di pesce, agrumi dolci e succosi e primi piatti con ingredienti di prima qualità, il senso più stuzzicato sarà quello del gusto.

Ogni angolo della Costa Amalfitana racconta una storia affascinante, intrecciando cultura, natura e gastronomia, in un viaggio che promette di lasciare un segno nel cuore di chiunque la visiti.