L’ultimo scippo e l’ultimo sfregio! Tolto l’indirizzo musicale alla Ibsen

Ci sono storie assurde, ma come quella che si sta per scrivere all’Istituto Ibsen di Casamicciola Terme. Un ultimo scippo. Un ultimo sfregio ad una storia decennale. Uno scippo a chi, fino ad oggi, ha segnato la storia dell’insegnamento musicale alle scuole medie.

Tra poche ore, l’Ibsen di Casamicciola perderà l’indirizzo musicale. Un ulteriore colpo ferale alla scuola di Casamicciola, ai suoi piccoli allievi e all’intera comunità locale. Scippare l’Ibsen della sua storia è assurdo. Per i piccoli di Casamicciola non basta il terremoto e non basta la frana ora ci si mette anche l’Ufficio Scolastico Regionale o chi per esso!

Come si fa a cancellare il “Concorso Nazionale Vincenzo Mennella”? Come si fa cancellare una istituzione con quarant’anni di storia che ha visto sfilare gli studenti delle Scuole Medie ad indirizzo musicale di tutta Italia?

Nessuno tocchi l’indirizzo musicale dell’Ibsen! E se qualcuno può fare qualcosa presso la Fortini o presso il direttore Acerra lo faccia! Ci sono poche ore per evitare uno scippo e uno sfregio ad una comunità che sanguina ancora. Per 12 feriti profonde!