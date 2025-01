Luigi Primario e Sara Esposito nuovi assessori: Dino Ambrosino nominala “nuova” giunta

Leo Pugliese | Una nuova fase per l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Raimondo Ambrosino. Con la pubblicazione ufficiale del decreto, è stata definita la nuova composizione della Giunta Comunale e sono state ridistribuite le deleghe tra assessori e consiglieri. Si tratta di un passo importante per rafforzare l’efficienza amministrativa e affrontare le sfide del territorio con una squadra rinnovata e orientata al miglioramento continuo.

A entrare nella Giunta sono Sara Esposito, che assume la delega a Politiche Sociali, Pari Opportunità, Educazione e Scuola, e Luigi Primario, che si occuperà di Affari Legali, Cimitero e Politiche Giovanili. I due nuovi assessori affiancheranno il Sindaco e gli altri membri dell’esecutivo, portando nuove competenze e idee per il governo dell’isola.

Il Sindaco Ambrosino ha inoltre riorganizzato le deleghe degli altri assessori e dei consiglieri comunali, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficace, coordinata e in linea con le necessità del territorio.

In occasione dell’annuncio, il Sindaco Raimondo Ambrosino ha voluto condividere un messaggio social rivolto alla comunità e al gruppo di amministratori:

“Con questo segno stasera abbiamo pubblicato il decreto con la definizione della nuova Giunta Comunale: entrano Sara Esposito e Luigi Primario. Nuove competenze anche per i consiglieri comunali.

Devo dire grazie a Lucia Mameli per tutte le responsabilità che ha portato avanti in questi anni e per quello che continuerà a fare per il paese. Grazie al gruppo, che tra tante diversità prova sempre a fare sintesi. Buon lavoro a tutti, perché non si smette mai di migliorare e di offrire servizi più adeguati ai nostri cittadini.”

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra tutti i membri dell’amministrazione per affrontare al meglio le esigenze della comunità e per garantire che i servizi comunali siano sempre più vicini ai bisogni dei cittadini.

La nuova Giunta Comunale

La Giunta Comunale, con l’ingresso di Sara Esposito e Luigi Primario, si presenta ora con una composizione rinnovata e una chiara divisione delle competenze:

Raimondo Ambrosino, Sindaco;

Giuditta Lubrano Lavadera, Vice Sindaco, con delega generale e competenze in Ambiente ed Ecologia, Protezione Civile, Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Area Marina Protetta;

Rossella Lauro, Assessore, con delega a Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Comunicazione Istituzionale, Fondi Europei, Isola Smart, Economia Civile;

Leonardo Costagliola, Assessore, con delega a Turismo, Attività Produttive, Mobilità;

Sara Esposito, Assessore, con delega a Politiche Sociali, Pari Opportunità, Educazione e Scuola;

Luigi Primario, Assessore, con delega a Affari Legali, Cimitero, Politiche Giovanili.

Il ruolo chiave dei consiglieri comunali

Accanto alla Giunta, i consiglieri comunali continueranno a svolgere un ruolo strategico nella gestione amministrativa, attraverso deleghe specifiche che puntano a valorizzare le loro competenze nei diversi ambiti del governo locale. Ecco il dettaglio delle deleghe assegnate:

Lucia Mameli: Trasporti Marittimi e Terrestri, Ciclo Integrato delle Acque, Pubblica Illuminazione, Accessibilità, Democrazia Partecipativa e Associazioni;

Antonio Gadaleta: Valorizzazione ex carcere di Terra Murata, Verde Pubblico ed Arredo Urbano, Pesca, Agricoltura;

Michele Assante del Leccese: Cultura, Rapporti con le Università, Promozione di Vivara;

Matilde Carabellese: Energie Rinnovabili, Innovazione e Sostenibilità, Politiche di Integrazione;

Carmine Sabia: Sport e Impianti Sportivi, Lavoro Marittimo, Demanio Marittimo, Decoro Urbano.

Con queste nomine e la redistribuzione delle deleghe, a poco piu di un anno alla fine del secondo mandato, l’amministrazione comunale si prepara ad affrontare il futuro con una squadra rinnovata e pronta a lavorare per il benessere della comunità. Tra le priorità ci sono il miglioramento dei servizi ai cittadini, la valorizzazione delle risorse locali e lo sviluppo del territorio in ottica di sostenibilità e innovazione.