L’ostacolo Portici sul cammino del Real Forio, al Calise sarà big match

L’ambizione di stare in alto e un nuovo ostacolo sul proprio cammino. Il Real Forio rientra allo Stadio Calise per affrontare la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza. La squadra di Carlo Sanchez, che occupa stabilmente il secondo posto in condivisione con il Nola e si ritrova a meno tre punti dalla capolista Afragolese, vuole portare avanti il percorso e mantenere la posizione tra le big del girone. Sull’isola sbarca un’altra corazzata del torneo, reduce da un inizio di stagione altalenante ma che sta risalendo gradualmente la classifica: il Portici. Sono cinque le lunghezze di distacco tra le due formazioni, con il club del presidente Antonio Altomare in leggera risalita e reduce da quattro successi consecutivi.

Sul versante opposto c’è il gruppo biancoverde che ha inanellato nove risultati utili di fila e in casa ha sempre vinto: sono 18 i punti totalizzati davanti al pubblico amico in sei gare disputate. “Sarà una partita difficile contro un avversario che ha giocatori esperti, guidati da un allenatore bravo. Sarà complicato. Sembra di dire sempre le solite cose, ma è la realtà di questo campionato particolare. Ci sono tante squadre allestite per lottare per il vertice. Noi siamo lì, giochiamo in casa e dobbiamo farci trovare pronti”, ha spiegato mister Sanchez nel corso della conferenza stampa di giovedì.

L’avversaria

Un cambio societario, il trasferimento dei titoli e una categoria persa. Nonostante la salvezza conquistata sul campo, il Portici ha dovuto salutare la Serie D: il club, appartenente alla Casa Reale Holding nella scorsa stagione, ha lasciato il passo al Savoia. Emanuele Filiberto ha spostato il titolo di quarta serie in terra oplontina, cedendo di conseguenza la società all’imprenditore Altomare che ha consentito l’iscrizione degli azzurri alla massima competizione regionale. Inizialmente la guida tecnica era stata affidata a Gaetano Perrella, ex Casoria ed Ercolanese, ma il rapporto si è interrotto nelle scorse settimane. In panchina ora c’è un altro tecnico esperto, Roberto Carannante. Il Portici ha debuttato in campionato con una sconfitta sul terreno di gioco dell’Afragolese, poi si è riscattato contro la Frattese e ha dato continuità ai risultati, piegando Montecalcio e Sessana. Lo stop con l’Ercolanese ha dato il via ad un periodo difficile per la squadra che ha pareggiato con il Gladiator, perso sul campo del Nola ed è uscito sconfitto dal confronto con il Quarto.

Dalla nona giornata Lepre e compagni hanno totalizzato quattro successi, superando in serie Frocalcio, Virtus Afragola, Sant’Anastasia e Micri. 22 sono i punti conquistati, frutto di 7 vittorie e un pareggio in 12 partite. Il bilancio in trasferta dice 3 successi e 3 sconfitte. Tra le prime dieci della classifica è la squadra con l’attacco peggiore (appena 17 i gol segnati, ndr). La fase difensiva è tra le migliori (9), al pari del Gladiator: solo Afragolese e Nola hanno un reparto arretrato meno battuto. Dopo l’ultima gara, Carannante ha così commentato: “Quando si vince 5-0 bisogna soltanto fare i complimenti alla squadra. Ora testa ad una gara importantissima contro il Real Forio. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare i calciatori del settore giovanile, cerchiamo di dare spazio agli under”.

I convocati

Sono ventitré i calciatori a disposizione per Sanchez in vista della partita contro il Portici. Non ci sarà Arrulo che dovrà scontare un turno di squalifica, in difesa dovrebbero arrivare le conferme di Di Costanzo e Cabrera davanti a Mazzella. Più soluzioni invece sulle corsie con Pistola, Peluso, Tomasin e Iaccarino che si contendono le maglie da titolari. Sulla linea dei mediani, considerate le diverse alternative, il tecnico biancoverde potrebbe affidarsi ad Arcamone e Sogliuzzo. Anche i giovanissimi Aniceto e Di Meglio si giocano il posto a metà campo, Di Lorenzo ha recuperato dall’infortunio e può tornare pienamente nelle rotazioni dello staff. Sanchez tiene sulla corda altresì Pelliccia e Cittadini, in avanti non si toccherà il tandem Castagna-Mosca. A dirigere l’incontro sarà Andrea Musumeci della sezione di Cassino, coadiuvato da Giacomo Sirico di Torre del Greco e da Luigi Porcelli di Benevento.

La gara

Sabato 23 Novembre 2024 – ore 14.30

Stadio “F. Calise” – Forio

La terna arbitrale

Andrea Musumeci, Cassino;

Giacomo Sirico, Torre del Greco;

Luigi Porcelli, Benevento;

I convocati

Portieri: Mazzella, Re, Santaniello

Difensori: Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Tomasin

Centrocampisti: Aniceto, Arcamone, Di Lorenzo, Di Meglio, Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo

Attaccanti: Acosta, Buono, Castagna, Cittadini, Mosca, Verde P.