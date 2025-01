Lo stop di Fasano, primi spunti di Vrdoljak e Piszczek da rivedere. Il punto

Pochissimi spunti positivi, tanti errori in fase di impostazione e le solite amnesie difensive. Gli errori del singolo prima e del reparto poi condizionano un’altra prestazione dell’Ischia Calcio che lascia la Puglia ancora senza punti. E la classifica torna a preoccupare. Allo Stadio Vito Curlo decide una doppietta del solito Corvino che avvicina il Città di Fasano all’obiettivo salvezza e compromette la situazione dei gialloblu.

I riflettori vanno sulla gara, ma anche sulle novità: gli isolani arrivano alla sfida con l’obiettivo di scoprire nuove certezze e presentano qualche modifica tattica. Simone Corino conferma il 4-3-3 e in cabina di regia consegna ancora le chiavi a Mario Vrdoljak. Il classe ’93, tra gli ultimi acquisti del mercato invernale, sta entrando rapidamente nelle idee del mister, ma la sua prestazione alterna buone giocate ad altri momenti in cui può far meglio. Sul corto offre garanzie, c’è da migliorare invece l’iniziativa sul lungo dove commette una serie di imprecisioni.

Smista e fraseggia con i compagni di reparto, deve crescere quando bisogna innescare le punte. In copertura, d’altro canto, non si tira indietro: recupera tantissimi palloni, aiuta i difensori sui guizzi degli avversari e lotta senza fatica a metà campo. Oltre alla prova dell’ex Nardò, l’attesa era rivolta al nuovo terminale offensivo, Filip Piszczek. Debutto con la casacca gialloblu e 77’ in ombra per il gigante polacco, ostacolato continuamente dai biancazzurri. Sulle palle alte domina ed è anche bravo nel controllare il possesso per far salire la squadra, gioca prevalentemente spalle alla porta e non riesce ad incidere come ci si aspetta.

Non un esordio memorabile per il ventinovenne, alla prima partita con i nuovi compagni e chiamato a dare i gol salvezza all’Ischia. Corino si affida all’ossatura creata a gennaio e si prepara a rilanciare il tandem Vrdoljak-Piszczek pure contro l’Angri, in un derby importante per le ambizioni delle due formazioni: si torna al Mazzella e sull’isola non sono ammessi passi falsi.