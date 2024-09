L’Ischia passa il turno di Coppa Italia. Battista e Trofa regalano prima vittoria ai gialloblu

ISCHIA-REAL ACERRANA 2-1

Dopo il convincente 4-0 contro il Terracina, la Real Acerrana si prepara a sfidare l’Ischia, che debutta ufficialmente in questa stagione nel cammino di Coppa Italia di categoria. La Real Acerrana parte con energia e già al 6′ Samb tenta un’acrobazia che termina appena fuori. I granata mantengono la pressione e al 9′ Ndiaye ha un’opportunità per portare in vantaggio i suoi, ma il tiro è impreciso. La squadra di mister Sannazzaro dimostra un buon controllo del gioco e all’11’ Laringe sfiora il gol con un tiro che esce di poco.

La Real Acerrana continua a premere e al 16′ il numero 10 ha una grande occasione, trovandosi solo davanti al portiere Zandri, ma viene ipnotizzato. L’Ischia non resta passiva e prova a reagire; al 25′ Battista cerca di sorprendere Rendina, ma il portiere granata è pronto. La partita si sblocca al 37′: da un calcio d’angolo battuto da Laringe, la palla arriva a Ndiaye che, con un preciso destro, segna alle spalle di Zandri. Tuttavia, l’Ischia risponde e allo scadere del primo tempo Battista pareggia il punteggio con una gran botta dal limite dell’aria che fa tremare la porta alla spalle del numero uno del “toro”.

A inizio ripresa, l’Ischia si affaccia per prima dalle parti dell’area avversaria. La conclusione di Battista, smorzata da un difensore dell’Acerrana, finisce senza problemi tra le mani di Rendina. All’ora di gioco, è nuovamente il numero 1 granata a salvare i suoi con una grande uscita su Favetta. Al 62′, però, l’Ischia riesce a ribaltare il risultato: Battista serve Trofa che, con un destro ben calibrato, gonfia la rete granata. Il toro non tarda a reagire. Al 66′ Laringe, dal limite dell’area, impegna il portiere ischitano. Solo un minuto dopo, lo stesso Laringe ha un’altra buona opportunità, ma questa volta manda il pallone a lato, sprecando una potenziale occasione per pareggiare.

L’Ischia, quando attacca, si dimostra sempre pericolosa. La truppa isolana, infatti, crea altre due nitide occasioni, ma in entrambe le circostanze è Rendina a evitare il tris. In pieno recupero gli uomini di Sannazzaro vanno a centimetri dal 2-2, il tiro di Allegra però finisce la sua corsa direttamente sul fondo. Al triplice fischio del direttore di gara, è l’Ischia a festeggiare il passaggio del turno.