L’Ischia non passa al Tursi. Sotto il diluvio e sopra le pozzanghere vince il Martina

Trasferta amara per i gialloblu che reggono al Martina fino al 74° quando, su azione di calcio d’anglo, i padroni di casa passano in vantaggio. Una gara disputata su un terreno di gioco al limite del praticabile in una gioranata da temperature molto, molto basse. Il Martina passa dopo 3 minuti e condanna la truppa di Mister Simone Corino ad una confitta amara. Amarissima

Nel prossimo turno, l’Ischia Calcio ospiterà la Virtus Francavilla.

Il Tabellino

MARTINA CALCIO: Figliola, Lupo (1’ s.t. Carucci), De Angelis, Llanos, Silvestro (30’ s.t. Mancini), La Monica, Russo (43’ s.t. Dieng), Tuccitto (30’ s.t. Ievolella), Mastrovito, Zanelaj, Piarulli (30’ s.t. Cafagna). (In panchina Martinkus, Perrini, Basile, Marinelli). All. Pizzulli.

ISCHIA CALCIO: Gemito (33’ p.t. Paduano), Patalano (20’ s.t. Bianchi), Mattera Giu., Chiariello, Colella (4’ s.t. Pastore), Trofa, D’Anna, Mattera Gio. (38’ s.t. Padulano), Talamo, Buono (32’ s.t. Ballirano), Bisogno. (In panchina Montanino V., Maiorano, Desiato, Mollo). All. Corino.

ARBITRO: Leone (Avezzano).

ASSISTENTI: Brizzi (Aprilia) e Dattilo (Roma 1).

MARCATORI: nel s.t. 34’ De Angelis (M), 37’ Mastrovito (M).

NOTE: Angoli: 7-4. Ammoniti: Bisogno (I), La Monica (M), Chiariello (I), Buono (I). Durata: p.t. 49’- s.t. 48’. Spettatori 600 circa di cui 50 ischitani.