L’Ischia conquista i 3 punti! Favetta stende il Brindisi

BRINDISI-ISCHIA 0-1

Serie D, Girone H, 1a giornata

Il Fanuzzi di Brindisi, che già di per sé ha dettagli giallo e blu, diventa un vero e proprio stadio gialloblù al 79′. Milan, il portiere di casa non si fa trovare pronto su una ribattuta e Ciro Favetta timbra il primo gol in maglia Ischia regalando alla truppa di Enrico Buonocore la prima vittoria in campionato.

La prima dei gialloblù nel Girone H è un successo, un gol di Favetta nel secondo tempo piega i biancazzurri, già in difficoltà per la questione riguardante la penalizzazione di 12 punti in classifica.

La cronaca si apre con un doppio tentativo di Mokulu, si salva in qualche modo la difesa isolana. La replica degli ospiti non si fa attendere al 14’ con un colpo di testa di Pastore sugli sviluppi di un corner, la sfera termina di poco sul fondo. Attorno alla mezz’ora di gioco contropiede dei padroni di casa con Lucchese che arriva al limite dell’area e tenta la conclusione: facile parata per Iannaccone. Botta e risposta nel finale di frazione: Favetta manda alto al 44’, Ricci manca la deviazione vincente su cross di Pipitone al 44’. Nel recupero Mattera spreca a tu per tu con Milan.

In avvio di ripresa grande chance per l’Ischia con Battista che entra in area, salta un avversario e non riesce a concretizzare. Meglio i campani nel corso del secondo tempo: al 69’ botta centrale di Quirino. Al 79’ Favetta non perdona: l’attaccante approfitta di un errore del portiere sulla respinta e insacca. Il Brindisi prova a reagire, ma sono i ragazzi di Buonocore a sfiorare il raddoppio con Giacomarro e D’Anna. La sfida al “Fanuzzi” va in archivio con il punteggio di 0-1.

IL TABELLINO: BRINDISI-ISCHIA 0-1

BRINDISI: Milan, Tangorre (45’ Barone), Sall, Lucchese (58’ Tirelli), Mokulu, Ricci (82’ Pinotti), Collocolo, Nunzella, Pipitone, Marcheggiani (45’ Dellino), Di Francesco (45’ Montinaro). A disposizione: Mataloni, De Pace, Bezziccheri, Barone, Tessitore. Allenatore: Monticciolo.

ISCHIA: Iannaccone, Florio, Trofa, Mattera Giovanni, Mattera Giuseppe, Pastore, Quirino (72’ Gadaleta), Giacomarro, Favetta (82’ Talamo), Battista (68’ Maiorano), Patalano. A disposizione: Esposito, Buono, D’Anna, Chiariello, Padulano, Castagna. Allenatore: Corino.

AMMONITI: 32’ Trofa (I), 88’ Tirelli (B), 90’ Giacomarro (I).

GOL: 79’ Favetta (I).