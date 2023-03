L’I.I.S. “Cristofaro Mennella”, un’offerta formativa sempre più internazionale

L’I.I.S. “Cristofaro Mennella” con sedi a Ischia e Forio si sta collocando con grande determinazione nel processo di internazionalizzazione del curricolo formativo dei suoi studenti di tutti gli indirizzi : Tecnico Nautico, Tecnico Turistico, Tecnico dei Sistemi Energetici, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

Dopo il successo dei progetti Erasmus Plus in Germania dello scorso anno scolastico e l’avvio dei progetti previsti per quest’anno a Granada, Bornheim, Amburgo, è arrivata la notizia dell’accreditamento per ulteriori progetti fino al 2027. Attualmente sono ospiti dell’istituto 19 studenti della Scuola per le professioni sanitarie “Burgstrasse” di Amburgo a cui sarà proposto un programma didattico di 10 giorni che ha come tema centrale “L’educazione al benessere”.