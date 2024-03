Lembo, via Casale e Cimitero di Casamicciola: firmati i decreti per la “ricostruzione”

La ricostruzione post sisma della Scuola di Lembo e del cimitero monumentale a Casamicciola Terme, e la realizzazione di un parco urbano a Forio, riutilizzando 25 mila metri cubi di materiale da frana. Con tre nuovi decreti, il Commissario Straordinario Giovanni Legnini dà il via libera ai finanziamenti per realizzare tre importanti interventi di ricostruzione sia post sisma che post frana sull’isola di Ischia. Uno dei progetti principali riguarda l’opera di riqualificazione del sito di Via Casale, nel Comune di Forio, attualmente adibito a deposito temporaneo dei fanghi.

L’intento è quello di trasformare il sito in un’area verde, reimpiegando proprio i materiali lì allocati nei mesi successi all’evento calamitoso del 26 novembre 2022. Il progetto, che si fonda sui principi di sostenibilità ed economia circolare, prevede il reimpiego di ben 25 mila metri cubi tra terre e rocce da scavo recuperate dagli interventi di messa in sicurezza e pulitura degli alvei. Materiali che saranno riutilizzati solo dopo un’accurata caratterizzazione e nel pieno rispetto delle normative ambientali vigenti.

Il decreto firmato dal Commissario dispone il finanziamento del progetto per circa 2,6 milioni di euro, la cui copertura finanziaria era stata già prevista con l’ordinanza speciale n.7 del 29 dicembre 2023. E ora, dopo l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica arrivata in Conferenza speciale dei servizi lo scorso 29 febbraio e il varo del decreto, si dovrà procedere con lo sviluppo del progetto esecutivo e l’avvio della gara per l’affidamento dei lavori.

Con gli altri due provvedimenti emanati dal Commissario si dispone, inoltre, l’assegnazione delle risorse necessarie per l’esecuzione degli interventi post-sisma nel comune di Casamicciola Terme. In particolare, con un primo provvedimento riguardante gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico nel plesso scolastico di Lembo, viene stanziato un finanziamento aggiuntivo di 738 mila euro, che integra la dotazione complessiva già approvata a marzo 2022, pari a quasi 3,7 milioni di euro. L’integrazione dei fondi, come previsto dall’ordinanza speciale n.1 dell’11 aprile 2023, è stata resa necessaria ai fini dell’adeguamento dei costi e a garanzia del completamento dell’intervento.

Infine, con un ulteriore decreto si autorizza la concessione e l’erogazione dei contributi anche per i lavori di ricostruzione post sisma del cimitero monumentale di Casamicciola Terme. Nello specifico, viene disposta la concessione di poco più di 1 milione di euro per l’intero progetto e l’erogazione di circa 70 mila euro come anticipo per far partire gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico del cimitero e del muro di cinta di Via Vicinale Bagnitiello. Con entrambi i provvedimenti si dà così il via alle procedure di selezione dell’operatore economico da parte del Comune di Casamicciola.