Forio, via libera alla messa in sicurezza delle strade

L’Amministrazione comunale di Forio ha dato via libera al progetto per lavori di messa in sicurezza su alcune strade che versano in stato di grave dissesto. Una iniziativa di cui si avvertiva sicuramente la necessità! In particolare sono previsti interventi su via Provinciale Lacco (carreggiata lato mare da inizio spartitraffico fino al crocevia piazza C. Colombo); via Giovanni Mazzella (tratto dalle “Pietre Rosse” fino al piazzale Citara); via G. Mazzella (località Capizzo tratto a partire dall’Hotel Imperial); via Fumerie nella frazione Panza (tratto a partire dall’albergo “Punta Chiarito” fino all’incrocio con Succhivo. Contemplati anche rappezzi vari su altri tratti viari del territorio.

Su indicazione dell’Amministrazione, il geom. Dario Amoroso, dipendente del Settore VIII, ha redatto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori che ora la Giunta ha provveduto ad approvare. L’importo totale ammonta a 195.391,34 euro, di cui 142.245,40 per i lavori.

Gli interventi saranno in parte finanziati, per la somma di 110.000 euro, con l’utilizzo dei residui di un vecchio mutuo disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti e per i restanti 85.391,34 euro con risorse del Comune. Pertanto verrà richiesta alla Cassa DD.PP. l’autorizzazione al diverso utilizzo di tali residui.

Con la medesima delibera che approva il progetto la Giunta presieduta da Stani Verde ha nominato rup l’arch. Giampiero Lamonica, responsabile del Settore V. Inoltre ha proceduto a rettificare ed integrare il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 inserendovi quest’ultimo intervento.