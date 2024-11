Le storie di Sandra Malatesta, Maddalena Mattera e Luigi Di Manso

Sandra Malatesta | Quando scrivendo del posto dove sono nata, dico spesso “nei nostri vicoli” è perché veramente ne erano più di uno dove tutti noi siamo cresciuti, soprattutto correndo per giocare alla Turnala o al nascondino. Da Via De Rivaz sulla destra andando verso il mare c’era la Prima traversa De Rivaz, che poi spuntava sulla seconda traversa e quindi ci si poteva andare da due parti. Li abitava oltre ad altre famiglie, la famiglia Di Manso, di cui oggi scriverò. Maddalena e Luigi erano entrambi nati nel 1922, Maddalena 9 gennaio e Luigi il 23 febbraio.

Non abitavano vicino ma la vita volle che si incontrassero e si innamorassero e ad aprile del 1959 si sposarono a Casamicciola. Maddalena era di Casamicciola, ed era così bella, un viso tondo con dei lineamenti così perfetti che sembravano disegnati a mano libera, come spesso si diceva a quei tempi. Una donna con i capelli scuri e mossi, che, quando sorrideva, diventava ancora più bella.

La ricordo sempre in casa dedicata alla famiglia e se usciva lo faceva con I tre figli nati dal suo matrimonio con Luigi, celebrato a Casamicciola. Quei tre bei figli che non potevano che essere belli con due genitori così. Antonio, Pietro e Carmela da tutti chiamata Carmelina, perché era fin da piccola così bella e così delicata che sembrava una bambola.

Maddalena e Luigi subito dopo sposati andarono ad abitare lì. alla traversa De Rivaz dove vivono ancora Pietro e Antonio e con loro viveva una zia di Maddalena, zia Concetta, che fu per i tre figli una seconda mamma. Era lei che spesso li portava in giro anche sulle barche che rappresentavano tanto per loro. Luigi era un uomo silenzioso, anche lui delicato di lineamenti, che ha sempre lavorato fin da ragazzo, sul mare come la maggioranza degli uomini di quel magico villaggio della spiaggia dei pescatori. Una famiglia tranquilla, molto riservata, brave persone.

I tre figli sono cresciuti con tutti noi sulla spiaggia ed erano coetanei di mia sorella minore con la quale Carmela è ancora amica e si vogliono ancora tanto bene.

La casa era sempre piena e passando lì fuori a ora di pranzo si sentivano dei buoni profumi, perché Maddalena cucinava bene e si vedeva poco in giro. Io spesso giravo dietro tornando da scuola e qualche volta mi fermavo a parlare con lei. Luigi per quei tempi aveva un buon posto di lavoro, era marittimo prima con la SPAM e poi con i traghetti di linea Ischia Napoli, e quindi posto fisso, ma anche faticoso perché i ritmi di lavoro erano duri. Luigi si faceva voler bene, lui era nato a Ischia, Purtroppo Luigi morì ad appena 61 anni nel 1983, lasciando Maddalena con tre figli giovanissimi. Lei seppe essere una presenza costante per quei tre ragazzi, che non la lasciarono mai sola.

Carmela sposò Franco del Deo e si trasferì a vivere a Barano, Antonio e Pietro sono rimasti lì dove nel 2012 morì anche Maddalena. Ricordo Pietro biondino e Antonio più scuro di capelli e di pelle. Luigi e Maddalena furono una coppia che ha creato una famiglia forte e unita, e io li ricordo con tanto affetto.

Oggi Antonio ha la passione per le foto e ne fa di bellissime sempre nelle nostre zone tra spiaggia, mare, strade, quasi a voler dire che lui è fiero di quei posti che, anche se cambiati, sono nel cuore di tutti noi.

Ringrazio Carmela e Antonio Di Manso per aver collaborato con me