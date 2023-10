L’avversaria. Cinelli, Cavese: “Non dovremo sbagliare l’atteggiamento”

Daniele Cinelli, allenatore della Cavese, ha presentato la partita contro l’Ischia in conferenza stampa: “Manca la vittoria a Ischia da 40 anni? Speriamo di sfatare questo tabù. L’Ischia è reduce da tre partite nelle quali non ha mai vinto, né perso. Se non sbaglio ha subito 4 gol e segnati altrettanti. Come arriviamo alla partita? Bene. Siamo convinti delle nostre potenzialità. Cercheremo di migliorare la prestazione fornita settimana scorsa. Dovremo crescere in mentalità e voglia di saper soffrire in campo. Indisponibili? Abbiamo recuperato Ospitaleche, non Piovaccari”.

E sulla formazione?

“Ho l’imbarazzo della scelta perché la rosa è costituita da calciatori importanti. A prescindere dall’undici iniziale, vogliamo fare una partita importante sotto tutti i punti di vista. Insidia principale? Bisogna sempre rispettare l’avversario, poi molto dipende da noi. Non dovremo sbagliare atteggiamento o essere presuntuosi. In questi 15 giorni abbiamo cercato di lavorare soprattutto sull’aspetto psicologico dei ragazzi. Non ho dubbi sull’atteggiamento e sulla prestazione”.