Lavori stradali e attraversamenti pedonali, due giorni di disagi e caos a Ischia

Si preannunciano due giorni di caos sulle strade di Ischia. Domani e dopo domani infatti saranno eseguiti lavori di “messa in sicurezza” con la posa del tappetino di usura e la realizzazione di attraversamenti pedonali a raso su Via Fondo Bosso, Via delle Ginestre, Via Alfredo De Luca, Via B Cossa, Piazza Trieste, Via G B Vico altezza Conad, Via dello Stadio. Interventi nel centro del paese, previsti nella fascia oraria 04:00-13:00. Di conseguenza il comandante della Polizia Locale ha dovuto adottare una ordinanza che impone una serie di divieti che avranno pesanti ripercussioni sulla circolazione veicolare, compresi i bus di linea dell’Eav. Il tutto quando siamo ormai in piena stagione turistica, però senza il traffico scolastico. Una via di mezzo…

Per martedì 21 giugno, l’ordinanza dispone che «dalle ore 4:00 alle ore 13:00 e comunque fino al termine dei lavori e/o nuova disposizione: E’ fatto divieto di transito su Via Fondo Bosso (tratto di strada compreso tra incrocio Via M. Mazzella e incrocio Via Montetignuso); La Navetta Zizì percorrerà la Via L.do Mazzella; I veicoli che dovranno raggiungere Via L.do Mazzella dovranno percorrere la Via M. Mazzella e Via Foschini; Sarà possibile accedere all’area di parcheggio di Via Fondo Bosso esclusivamente dall’ingresso all’incrocio di Via Montetignuso.

E’ fatto divieto di transito su Via A.do De Luca (tratto di strada compreso tra incrocio Via Casciaro e incrocio Via V. Gemito-altezza Casa del bambino/Maternità); I veicoli provenienti da Piazza Antica Reggia dovranno svoltare per Via delle Terme e Via Casciaro; I veicoli provenienti da Via G Gigante e V Gemito per raggiungere il centro dovranno svoltare a sinistra verso Piazza degli Eroi.

E’ fatto divieto di transito su Via G. B. Vico (tratto di strada compreso tra incrocio Via Trav. G.B Vico e incrocio Via Cilento); I veicoli provenienti da Via Trav G B Vico dovranno svoltare a destra e percorrere Via Cilento per raggiungere la Via N Cartaromana.

E’ fatto divieto di sosta e circolazione in Via Dello Stadio all’altezza del campo sportivo V. Telese».

Per mercoledì 22 giugno, «dalle ore 4:00 alle ore 13:00 e comunque fino al termine dei lavori e/o nuova disposizione: E’ fatto divieto di transito su Via delle Ginestre all’incrocio con Via dell’Amicizia, altezza ingresso Liceo Statale “G.Buchner”; I veicoli provenienti da Via Morgioni dovranno svoltare a destra su Via dell’Amicizia.

E’ fatto divieto di transito in Via B Cossa Piazza Trieste all’altezza dell’area taxi/Ncc.

I veicoli provenienti da SS 270 per raggiungere il centro di Ischia dovranno percorrere la Via Iasolino.

I veicoli provenienti da Piazza A. Reggia diretti al porto dovranno svoltare a sinistra per Via Quercia».

L’ordinanza precisa che «Sarà vietato il transito ai bus di linea sulle strade sopra indicate con la possibilità di effettuare corse attraverso un percorso alternativo individuato dalla società stessa.

I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore.

La ditta provvederà ad avvisare dell’intervento da effettuarsi le persone residenti della zona e a lasciare lo spazio sufficiente per il transito dei pedoni appositamente transennato e visibile».