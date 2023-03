Lavori in Corso Garibaldi a Casamicciola Terme, il comunicato EAV

Si informa la Gentile Clientela che, a seguito della Ordinanza n.15

del 25/03/2023 del Responsabile della Polizia Municipale del

Comune di Casamicciola Terme, emessa per consentire i lavori di

pavimentazione di Corso Garibaldi, giorno 28 marzo 2023, dalle

ore 11.00 alle ore 16.00 e comunque fino ad ultimazione dei lavori,

i percorsi delle sottoelencate Linee sono modificati come di seguito

specificato:

Linea 3: Ischia Porto – Via Cumana – Salita S.Pasquale – Angolo

Albergo Nausicaa – Via Lava – Piazza Marina – Ischia Porto.

Linea 4: Piazza Marina – Lacco Ameno – Fango – Piazza Maio –

Via Sassolo – Sentinella – La Rita – Sentinella – Via Sassolo –

Piazza Maio – Fango – Lacco Ameno – Piazza Marina.

Linea 14: TEMPORANEAMENTE SOSPESA.

Linea 16: Piazza Marina – Via Cumana – Salita S.Pasquale –

Angolo Albergo Nausicaa – Via Lava – Piazza Marina.

Tutte le altre Linee effettuano i loro regolari percorsi.

Ischia 27/03/2023