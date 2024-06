Lavori di ristrutturazione alla sede dell’Istituto “Mennella”

L’Istituto di Istruzione Superiore “Mennella” sarà a breve oggetto di lavori di ristrutturazione della sede in via Michele Mazzella, che negli anni passati aveva ospitato la Sezione Distaccata di Ischia in attesa dei lavori al vicino edificio giudiziario. L’immobile, che in un lontano passato aveva ospitato il Liceo Classico, presenta diverse criticità e gli interventi di ristrutturazione erano ormai indifferibili. La durata dei lavori è prevista in due anni. Questo periodo di tempo si evince dall’avviso con cui la Città Metropolitana di Napoli, competente agli istituti superiori, ha comunicato di ricercare locali da adibire a deposito.

L’Avviso pubblico rende infatti noto che la Città Metropolitana «ha urgenza per l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’IIS Mennella in Ischia, di locare, per anni due, immobili e /o capannoni da adibire a deposito di suppellettili e attrezzature scolastiche nel territorio dei Comuni dell’Isola di Ischia. I documenti da allegare alla proposta sono i seguenti: a) Titolo di proprietà; b) Documentazione catastale (planimetrie e visure); c) Planimetrie d) Documentazione relativa alla certificazione prevenzione incendi e) Ogni altra documentazione di natura amministrativa o tecnica ritenuta utile alla valutazione dell’offerta circa l’idoneità dei locali offerti a fungere da deposito di suppellettili e attrezzature scolastiche. Le offerte, assolutamente non vincolanti per l’Ente, dovranno essere corredate da una proposta economica, la cui congruità verrà valutata dalla Direzione Tecnica Scuole 1».

Sono interessati dall’avviso i sei comuni isolani. Gli interessati potranno inoltrare le loro offerte, «comunque non vincolanti per questa Amministrazione, a mezzo pec all’indirizzocittametropolitana.na@pec.itindirizzandole alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Amministrativa Scuole – Piazza Matteotti 1- 80133 Napoli» entro il termine perentorio del 25 giugno prossimo.