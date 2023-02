L’Associazione Libera ricorda Vincenzo D’Anna

L’Associazione Libera ha organizzato per venerdì 10 febbraio alle ore 10.00, presso l’IPS “V. Telese” di Ischia un incontro per ricordare l’imprenditore edile Vincenzo D’Anna, ucciso a Secondigliano nel febbraio del 1993 per essersi opposto alla camorra. “Senz’e te: l’accompagnamento dei familiari delle vittime innocenti delle mafie // 1993-2023: Trent’anni senza Vincenzo D’Anna”, questo il titolo dell’incontro, nella cui presentazione si legge: «La commemorazione è il processo di istituzionalizzazione di un ricordo. (…) Ogni volta che un’istituzione politica o culturale è chiamata a spendere la propria voce e il proprio peso per commemorare un evento, di fatto essa è chiamata a formulare una valutazione. Alla base dei processi commemorativi c’è sempre l’espressione di una scelta…». Citando una frase di Don Luigi Ciotti: «Per costruire speranza dobbiamo partire da lì, dai margini, da chi dalla speranza è stato escluso. Perché la speranza o è di tutti o non è speranza».

Non manca un ringraziamento all’Istituto “Vincenzo Telese” di Ischia «che ha scelto l’esercizio di memoria come rappresentazione rituale della sua comunità scolastica».

Questo il programma dell’incontro:ore 10 Inaugurazione della Biblioteca del Presidio; ore 10:30 Scoprimento della targa in memoria di Vincenzo D’Anna; ore 11:00 Seminario “Senz ‘e te”: l’accompagnamento dei Familiari delle Vittime innocenti delle Mafie. Interverranno Fra Fedele Mattera, Antonio D’Amore, Emilio D’Anna e Luciana Di Mauro Montanino; ore 12:30 Taglio della torta ed esibizione canora del cantante ischitano Vincenzo D’Anna.

In occasione dell’incontro sarà possibile sottoscrivere la tessera di Libera 2023.