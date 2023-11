L’arcobaleno di Maiorano e la freddezza di Baldassi. É una domenica “dolce” per l’Ischia: é al 6° posto

Francesco Fiorillo | foto Alessandro Ascione | Avrebbe potuto pagare la stanchezza degli impegni ravvicinati, della gara dell’infrasettimanale sul campo dell’Anzio e del dispendio di energie delle ultime settimane. E invece l’Ischia Calcio è protagonista di una prova superlativa, convincente e brillante. Sul piano del gioco c’è tanto da dire, dalla fase di costruzione sempre ben organizzata al palleggio coordinato tra i reparti. Resta però il grande dilemma che accompagna Enrico Buonocore nelle ultime giornate: si crea tanto, ma si concretizza col contagocce.

È l’unico neo di una partita quasi perfetta, condotta e gestita dalla squadra gialloblù che si rivela letale sui calci piazzati. La giocata di Maiorano da punizione è una perla che illumina l’isola, Baldassi ritorna dopo l’assenza di qualche giorno prima e si rivela decisivo ancora dal dischetto. Il 4-3-3, atipico con il numero dieci da falso nueve e il tandem Patalano-Talamo più defilati, risulta la mossa tattica, anche in virtù dell’interpretazione, più azzeccata dallo staff. Contro il Latte Dolce, al netto anche di un pizzico di fortuna che non fa mai male (due legni colpiti dagli avversari), il club di Pino Taglialatela raccoglie il terzo successo in campionato e il secondo consecutivo davanti al proprio pubblico.

Il campionato tuttavia resta equilibrato, a confermarlo anche la classifica che recita “tredici squadre in appena sei punti”. Il percorso al Mazzella diventa fondamentale per l’obiettivo stagionale, tuttavia i ragazzi hanno dimostrato di poter giocare a viso aperto contro chiunque e, quindi, questa settimana sarà preziosa per preparare la delicata trasferta sul campo della Romana (due vittorie di fila). Dopo essersi sbloccata internamente, l’Ischia deve provare a dare continuità alla sua marcia anche in trasferta. Ma questo è un discorso che dovrà essere affrontato quotidianamente dal gruppo-squadra: oggi è bello godersi qualche ora all’insegna del relax e dell’entusiasmo. Tre punti, gioco, gol ed esultanza con i tifosi: tanti ingredienti che tengono alto il morale dei gialloblù.

LA GARA

La terza sinfonia in campionato, la seconda consecutiva al Mazzella. L’Ischia Calcio chiude il tour de force settimanale con una vittoria importante, meritata e preziosa contro il Sassari Calcio Latte Dolce. Un successo, arrivato dalla concretezza sulle situazioni da fermo, che fa compiere un balzo importante in graduatoria alla squadra gialloblù. La classifica è compatta, tante compagini sono racchiuse in pochissimi punti ma Enrico Buonocore è ad un passo dalla zona playoff. Battuta quella che, alla vigilia, era la terza forza del girone: gli isolani, oggi a 14 punti al pari del Cassino, si godono un weekend di enorme soddisfazione e una settimana dal morale alto in vista della trasferta sul campo della Romana. Il tecnico, rispetto alla gara contro l’Anzio di quattro giorni prima, modifica qualcosa nel suo undici di partenza. C’è di nuovo Ballirano sulla corsia mancina e non Buono, Montuori viene confermato accanto a Pastore mentre resta immutato anche la linea dei centrocampisti. Rientra Baldassi dal primo minuto, Damiano parte dalla panchina. Curiosa altresì l’interpretazione tattica adoperata dal mister con il numero dieci da falso nueve e la coppia Talamo-Patalano un po’ più defilati. Pronti via e subito occasione per il fantasista locale che riceve da Ballirano, rientra sul destro e va vicino al bersaglio: la sfera termina di poco sul fondo.

La reazione dei biancocelesti è immediata con un primo tentativo di Muscas deviato in angolo e con un successivo spiovente di Piga neutralizzato prontamente da Gemito. Al 13’ nuova chance per i padroni di casa con un bolide dalla distanza di Giacomarro che si spegne distante dal bersaglio, sul ribaltamento di fronte Piga ci prova senza inquadrare lo specchio di porta. Al 17’ Baldassi manda in tilt la retroguardia sarda e viene steso al limite dell’area, sul pallone si presenta Maiorano: il centrocampista disegna una parabola fantastica che scavalca la barriera si insacca all’incrocio dei pali a Congiunti battuto. L’undici di Giorico tenta di rispondere al vantaggio dell’Ischia, ma Gemito e soci fanno buona guardia sulle sventagliate dalla bandierina. Al 25’ nuovo affondo dei gialloblù con il dieci, in forma straordinaria. Il destro però è disinnescato dall’estremo difensore che tiene a galla i suoi. Al 29’ c’è da registrare il pareggio del Latte Dolce: in seguito ad un suggerimento dalla sinistra, Nurra raccoglie e con una botta da buona posizione infila all’angolino, dove il guardiano isolano non può arrivare.

Al 35’ gli ospiti vanno vicini al raddoppio con Muscas che, servito in area, lascia partire una conclusione a giro che si stampa sulla parte interna della traversa e rimbalza sulla linea. Trascorrono due giri di lancette e Baldassi in contropiede preferisce il tiro all’assist, Congiunti risponde presente e para. Al 42’ Talamo anticipa di testa il portiere, nasce una carambola risolta in angolo da un difensore. Allo scadere della frazione iniziale doppia opportunità per l’Ischia. Maiorano sfiora la doppietta ancora da palla inattiva, la traiettoria finisce sull’esterno della rete. Poco più tardi Baldassi pesca Talamo, il centravanti apre troppo il piatto e spreca. In avvio di ripresa Giacomarro riesce a coordinarsi per la conclusione da fuori, Congiunti è reattivo e interviene.

Al 53’ Baldassi va via con una manovra di rimessa e allarga per Talamo che sporca i guantoni del numero uno avversario. Sulla ribattuta Giacomarro tenta di impensierire il pacchetto arretrato del Latte Dolce, ma Congiunti evita guai. Al 62’ iniziativa geniale di Patalano che, sulla trequarti, si libera di due marcatori ed è protagonista di una sassata che costringe l’estremo difensore ospite a bloccare in due tempi. Brivido al Mazzella al 64’ su una punizione di Cabeccia, la sfera pizzica la parte superiore della traversa. Al 69’ Maiorano va a centimetri dalla seconda firma di giornata, poi occasioni ravvicinate per Baldassi al 75’ e per Patalano all’81’, ma la difesa biancoceleste sembra reggere all’urto.

All’84’ Pastore trasforma l’azione da difensiva a offensiva e serve Baldassi che fa correre Florio, ostacolato in maniera irregolare da Patacchiola in area. Il signor Giallorenzo della sezione di Sulmona non ha dubbi e assegna la massima punizione. Il diez non si tira indietro e va a calciare, Congiunti intuisce ma l’esecuzione è perfetta. 2-1. Esplode il fortino isolano, il mago di Buonocore va a prendersi l’abbraccio del popolo ischitano. La partita resta aperta anche nel finale, Pinto potrebbe chiuderla al 92’ ma alza troppo la mira e sciupa una colossale opportunità per dare continuità alla rete segnata ad Anzio. Game over al Mazzella, l’Ischia vince e continua la marcia in classifica.



IL TABELLINO: ISCHIA CALCIO-SASSARI LATTE DOLCE 2-1

Ischia: Gemito, Florio, Ballirano, Maiorano, Montuori, Pastore, Talamo (63’ Pinto), Arcamone (57’ Damiano), Giacomarro, Baldassi (87’ Chiariello), Patalano (82’ Di Meglio). A disp.: Vivace, Quirino, Cibelli, Bisogno, Buono L. All.: Buonocore.

Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti, Pireddu, Aru, Cabeccia, Russu, Piga, Ablaye (92’ Marras), Olivera (83’ Marcangeli), Imoh (65’ Scognamillo), Nurra (72’ Patacchiola), Muscas (76’ Salaris). A disp.: Carboni, Canu, Saba, Grassi. All.: Giorico.

Arbitro: Giallorenzo di Sulmona

Assistenti: Siracusano di Sulmona e Lombardi di Chieti.

Marcatori: 17’ Maiorano (I), 29’ Nurra (S), 85’ rig. Baldassi (I)

Ammoniti Piga (S), Olivera (S), Montuori (S), Damiano (I)

Angoli 3-4.

Durata: pt 48’, st 51’

Spettatori 1500 circa