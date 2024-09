Lacco, via all’assunzione di tre ormeggiatori per il porto… In attesa dell’azienda speciale

Rilasciata la concessione demaniale marittima, il Comune di Lacco Ameno si “organizza” per la gestione diretta del porto turistico (anche se siamo ormai a settembre…) in attesa della istituzione dell’Azienda speciale. E prevede l’assunzione per tre mesi di tre ormeggiatori/guardiani, affidandosi per il reperimento delle figure professionali a una agenzia di somministrazione di lavoro. I tre ormeggiatori inquadrati nell’area degli operatori esperti saranno assunti a tempo pieno e determinato.

Nella determina di affidamento del servizio il responsabile del Settore Finanziario-Tributario dott. Domenico Barbieri ricorda che «l’Ente ha investito ingenti risorse pubbliche per la realizzazione di un attrezzato approdo turistico» e che «la gestione di un porto o di un approdo turistico è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale, giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, tale gestione persegue nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l’accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell’intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico».

Richiama quindi le delibere di Consiglio comunale con le quali è stata decisa la gestione diretta o mediante Azienda speciale, confermando che l’Ente provvederà direttamente tra l’altro «all’esecuzione di tutti gli opportuni investimenti al fine di implementare i servizi diportistici e quelli turistici, mantenendo costantemente nel tempo elevati standard di qualità».

Fa quindi riferimento alla delibera di Giunta del 9.8.2024 avente ad oggetto: “Variazione della macrostruttura organizzativa dell’ente e del piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2024/2026 di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 27 dell’8.3.2024 di approvazione del PIAO 2024-2026”, «con la quale si è provveduto a modificare la macrostruttura dell’Ente prevedendo il servizio “Organizzazione e Gestione Approdo Turistico” ed a prevedere, tra l’altro, l’assunzione del personale necessario all’attuazione del nuovo servizio». L’ulteriore delibera del 4 settembre relativa al Piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2024/2026 e alle assunzioni a tempo determinato per il 2024 prevede proprio «l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 figure professionali mediante contratto di somministrazione lavoro, per n. 3 mesi nell’anno 2024, e precisamente n. 3 unità, con profilo di Ormeggiatore/Guardiano, inquadrate nell’Area degli operatori esperti (ex cat. B), nell’ambito del II Settore Finanziario-Tributario».

LAVORO FLESSIBILE

In attesa della costituzione dell’Azienda Speciale, Barbieri ha quindi dato esecuzione agli indirizzi della Giunta relativamente alla programmazione delle assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile. Una soluzione per accelerare i tempi, in quanto «il Comune di Lacco Ameno non dispone di proprie graduatorie vigenti per Concorsi Pubblici a tempo indeterminato per il profilo di cui trattasi e che l’avvio di una procedura selettiva pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato comporterebbe tempi lunghi per il suo espletamento (4/6 mesi), non compatibili con la necessità urgente e imprescindibile che il Porto turistico di Lacco Ameno, punto di riferimento della nautica da diporto a livello internazionale, risulti operativo e funzionante».

Via libera dunque ai contratti di lavoro flessibile per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, ma Barbieri ha dovuto individuare l’agenzia di somministrazione a cui affidarsi. L’importo presunto dell’appalto per il periodo indicativo di tre mesi è stato calcolato in 31.165,99 comprensivo del margine di agenzia posto a base d’asta. Tramite indagine di mercato è stata contattata l’Agenzia per il Lavoro “Lavorint” di Milano, che ha offerto una tariffa oraria di 20,18 euro oltre Iva. Barbieri ha proceduto con trattativa diretta sul Mepa e ha formalizzato l’affidamento per 31.165,99 euro, per un importo complessivo presunto di 34.052,86 euro. In determina specifica infatti che «l’importo dell’affidamento del servizio di somministrazione lavoro alla ditta affidataria ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dall’Amministrazione».