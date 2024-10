Lacco, si inizia ad allestire il “Principe di Piemonte”

Il Comune di Lacco Ameno lentamente si avvia a riaprire il plesso scolastico “Principe di Piemonte”, che dovrà preventivamente essere nuovamente allestito con tutte le suppellettili e attrezzature necessarie, finora conservate in depositi.

Ed infatti il responsabile del III Settore arch. Vincenzo D’Andrea attesta proprio che «risulta necessario procedere al servizio di trasporto e smontaggio di suppellettili attualmente collocati nei depositi dei plessi scolastici di Via Pannella e Via Fundera e degli uffici di Villa Arbusto per allestire il Plesso scolastico Principe di Piemonte al fine di restituire il corretto funzionamento degli uffici in vista della nuova riapertura».

Alla luce dell’importo esiguo il rup ha proceduto con affidamento diretto, contattando per le vie brevi l’impresa specializzata nel servizio di traslochi “Popa Vasile Viorel” con sede a Lacco Ameno.

Il preventivo presentato, ammontante a 4.900 euro oltre Iva, è stato ritenuto congruo «ed in linea con le valutazioni attuali di mercato per servizi similari».

Senza ulteriori indugi (di ritardi se ne sono registrati già troppi…), D’Andrea ha formalizzato l’affidamento del servizio di trasporto e montaggio di banchi, arredi e attrezzature scolastiche per l’importo complessivo di 5.978,00 euro.