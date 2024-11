Lacco, scarico delle acque nere per i moduli alla Scuola Media

Come è noto, nei pressi della Scuola Media di Lacco Ameno “Vincenzo Mennella” in località Fundera sono installati moduli prefabbricati provvisori adibiti ad aule. Una misura adottata per far fronte alla carenza di spazi causata dal terremoto del 2017.

Ebbene, come scrive in determina il responsabile del III Settore Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea ora presso l’omonimo istituto comprensivo risultano necessari «interventi urgenti da effettuare sulla rete di scarico fognario necessari ed urgenti al fine di restituire funzionalità ed idoneità igienico-sanitaria ai moduli provvisori posizionati in adiacenza dell’istituto comprensivo». In particolare la realizzazione di una stazione di sollevamento delle acque nere e scarico a servizio dei moduli.

L’Ufficio tecnico comunale ha calcolato il costo dei lavori per la realizzazione di tali opere in 14.510,48 euro oltre Iva, di cui 9.048,06 quale importo dei lavori soggetto a ribasso. Per l’individuazione della ditta, alla luce della esiguità della spesa, il rup D’Andrea ha proceduto con affidamento diretto, all’impresa “Impianti S.R.L.S.” di Napoli. Il preventivo di 8.912,34 euro e dunque per un costo complessivo di 14.374,76 euro è stato ritenuto congruo e l’architetto ha formalizzato l’affidamento.