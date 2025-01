Lacco, proroga per Oscar Rumolo alla Struttura commissariale

Arriva la proroga del comando presso la Struttura commissariale per Oscar Rumolo. La Giunta di Lacco Ameno ha deliberato il proprio nulla osta al prolungamento del funzionario contabile del Comune presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei Comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017 e dalle alluvioni del 2022.

L’assegnazione di Rumolo per 36 ore settimanali alla struttura commissariale era già stata approvata con una precedente delibera del 5 gennaio 2023 e sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024. Tuttavia, considerata la necessità di garantire continuità amministrativa nelle operazioni di ricostruzione, il Comune ha ritenuto opportuno prorogare l’incarico a partire dal 1 gennaio 2025.

L’assenso ad estendere il comando è arrivato direttamente da Rumolo, che già a novembre scorso aveva manifestato la sua disponibilità a proseguire il lavoro presso il Commissario straordinario. Quest’ultimo si è detto favorevole alla proroga.

La delibera motiva la decisione con la circostanza che «la struttura commissariale continua a necessitare di professionalità tecniche e amministrative necessarie per l’espletamento delle funzioni di ricostruzione post sima ed alluvione».

Il tutto «al fine di portare a compimento le rilevanti attività connesse alla ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia colpiti prima dal sisma del 21.8.2017 e poi dalla frana del 26.11.2022, che non possono essere assolte con il solo personale in servizio presso la struttura del Commissario per la ricostruzione, insufficiente per affrontare l’ulteriore carico dovuto al sovrapporsi di due eventi di così rilevante impatto per la popolazione e il territorio».