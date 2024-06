Lacco, corso gratuito di vela e STEM per 40 bambini

Il Comune di Lacco Ameno ha beneficiato di un finanziamento per iniziative sociali che offrirà a 40 bambini l’opportunità di una interessante esperienza sia nel campo delle pratiche sportive che delle discipline scientifiche. La responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane avv. Lucrezia Galano, in qualità di rup, ha infatti pubblicato il bando per la selezione di appunto 40 bambini, per la partecipazione al progetto di Vela & STEM per la scoperta del territorio finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito del finanziamento Benessere In Comune. Il progetto, denominato “Vela & STEM per la scoperta del territorio”, «intende promuovere la scoperta del territorio, la formazione in ambito STEM (discipline scientifiche e tecnologiche, ndr) e la promozione della scoperta del territorio».

Il bando specifica anche che «i bambini saranno guidati in un percorso in cui scopriranno il rapporto tra le discipline sportive (la vela) e quelle STEM. Il laboratorio prevede il coinvolgimento di 20 bambine e bambini residenti del Comune nella fascia 7-10 anni e 20 ragazzi e ragazze del comune nella fascia 11-14 anni. Ciascun gruppo seguirà 50 ore totali di attività». Il corso si svolgerà da luglio 2024 a marzo 2025 e le attività verranno erogate da “Paidea s.a.s.” con la compresenza di esperti e tutor. A conclusione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Una opportunità completamente gratuita, infatti la partecipazione non prevede oneri a carico delle famiglie in quanto il programma è interamente finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle ore 12 di domenica 30 giugno (l’istanza va presentata con e-mail all’indirizzo laccoameno@paidea.it). Nel bando si precisa anche: «Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, si provvederà ad una selezione dando precedenza ai bambini residenti nel Comune di Lacco Ameno e in ordine cronologico dell’istanza di partecipazione». L’elenco degli sarà consultabile sul sito web del Comune.