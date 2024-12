Lacco, Consiglio per il parcheggio del “Duca” e la cittadinanza onoraria al dott. Mabilia

Il Consiglio comunale di Lacco è convocato per giovedì 19 dicembre alle ore 15.00 in prima convocazione e per lunedì 23 alla stessa ora in seconda. Una seduta prenatalizia che vede otto punti all’ordine del giorno.

Si inizierà con il riconoscimento di legittimità di due debiti fuori bilancio, derivanti rispettivamente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Ischia n. 414/2024 e da sentenza esecutiva della Sezione distaccata di Ischia n. 6647/2018. Si proseguirà con l’approvazione delle aliquote IMU da applicare per l’anno 2025; l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027; l’approvazione della ricognizione periodica al 31.12.2024 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall’ente al 31/12/2023. Dopo gli argomenti di natura finanziaria, due di carattere sociale: la convenzione della gestione in forma associata dei servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni dell’Ambito n. 13 per il triennio 2025/27 e sempre per quanto riguarda l’Ambito n. 13 la presa d’atto della seduta del coordinamento istituzionale del l0agosto 2024 punto 3).

“Approvazione regolamento per l’affido familiare ed istituzionale dei S.A.A.T.”. Al punto 8) il conferimento della cittadinanza onoraria al dott. Roberto Mabilia, di recente andato in pensione. Si chiude con la «discussione in ordine al contratto di comodato in essere con la Immobiliare Cinarime Srl avente ad oggetto l’area di parcheggio in località San Montano».