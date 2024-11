Lacco Ameno, torna il consiglio comunale “riparatore”

Il presidente del Consiglio Comunale di Lacco Ameno ha convocato in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 7.11.2024, alle ore 15,00 ed in seconda convocazione il giorno 12.11.2024, alle ore 15,00 il civico consesso del comune guidato dall’amministrazione di Giacomo Pascale.

I lavori del consiglio si apriranno con il primo ordine del giorno che riguarda la “mancata ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 115 del 09.08.2024 avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 adottata in via d’urgenza ai sensi degli artt. 42 c. 4 e 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2024/2026”. Il consiglio dovrà porre rimedio ad un errore e sanare l’atto.

Dopo questo punto, i consiglieri comunali dovranno approvare i restanti punti all’ordine del giorno: provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 175 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del d.lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2024/2026; approvazione piano triennale delle consulenze ed incarichi di studi e ricerche per il triennio 2025-2027.

Immancabili i debiti fuori bilancio. Questa è la volta del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Ischia n. 971/2024; e del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace. di Ischia n. 377/2024.