Lacco Ameno, ecco le “second lady”: completato il fabbisogno di sindaco e assessore

Da una parte Giacomo Pascale, dall’altra Giovan Giuseppe Zavota. Ad una parte Valeria Chiocca, dall’altra parte Imma Iacono. Le sorti della maggioranza di Lacco Ameno diventano, certamente, più stabili. Finalmente i due componenti della giunta hanno portato a casa il loro obiettivo. Qualcuno potrebbe chiamarle “promesse elettorali”, qualche altro, invece, si potrebbe limitare a leggere un grande conflitto di interessi e di gestione “ad personam” delle risorse pubbliche.

La prima storia riguarda Giovan Giuseppe Zavota. Da pochi giorni, infatti, si è concluso l’iter che lo aveva visto in forse nell’alleanza con il Barone. Un’alleanza che si è rafforzata in due tempi: prima con la procedura di mobilità che ha visto “sbarcare” a Lacco Ameno (non come Santa Restituta, ovviamente) Imma Iacono e con la conseguente assunzione e poi con il riconoscimento delle responsabilità legate all’Ufficio Anagrafe dell’Ente più altri decreti di firma. Ma viviamo in quel paese in cui la compagna dell’assessore può. Proprio come diceva Totò. Una sorta di “Marchese della Pannella” per fare un omaggio a Alberto Sordi.

L’altra lady che, finalmente, fa felici quasi tutti a Lacco Ameno è Valeria Chiocca. In verità, qui c’è ancora da attendere un po’ perché, sembra, che nelle ultime ore il sindaco abbia ordinato (così racconta Radio Piazza Santa Restituta) al Comandante Monti di nominare un vicecomandante. Potremmo dire una imposizione, ma tant’è.

Nel frattempo, però, come insegna bene Ottavio Di Meglio a Barano, non esiste comandante o vice che si rispetti che non abbia le proprie insegne e il proprio grado. E così, Giacomo Pascale ha firmato anche il decreto con cui assegna alla Dott.ssa Chiocca il grado di Sottotenente nella Polizia Municipale

Un nuovo riconoscimento per la Dott.ssa Valeria Chiocca, dipendente del Comune di Lacco Ameno, che dal 1° gennaio 2025 assume ufficialmente il grado di Sottotenente nel corpo della Polizia Municipale. La nomina, come detto, è arrivata con il Decreto Sindacale n. 5 del 24 gennaio 2025, che sancisce il passaggio della funzionaria dall’area degli Istruttori a quella dei Funzionari (ex Cat. D). Questa assegnazione si inserisce nel quadro del Regolamento Regionale 1/2015, che disciplina non solo i gradi, ma anche l’organizzazione e la riconoscibilità degli operatori della Polizia Locale in Campania.

Nel dettaglio, il regolamento stabilisce che, nella fase iniziale di applicazione, i distintivi di grado vengano assegnati sulla base dell’anzianità di servizio, riconoscendo così il percorso professionale di chi, negli anni, ha maturato esperienza nel settore della vigilanza.

L’assegnazione del distintivo di grado è un riconoscimento di ruolo, senza impatto diretto sul trattamento economico del dipendente. I gradi servono infatti a identificare meglio i ruoli e le competenze all’interno del corpo della Polizia Municipale, ma non comportano aumenti di stipendio o modifiche contrattuali. Altrimenti si sarebbe fatto anche questo. Per quanto riguarda eventuali aggiornamenti delle divise, l’amministrazione comunale ha chiarito che se ne occuperà con atti successivi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale.

Come nelle favole… e vissero tutti felici, contenti e graduati