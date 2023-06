Lacco Ameno, c’è la commissione per il Cas per gli sfollati dell’alluvione

Tra le misure adottate a seguito dell’alluvione del 26 novembre scorso vi è come è noto l’assegnazione del Cas (contributo autonoma sistemazione) ai nuclei familiari costretti ad abbandonare la propria abitazione.

Una situazione che interessa, sia pure in minime proporzioni rispetto a Casamicciola, anche Lacco Ameno. E il responsabile del I Settore Affari generali avv. Lucrezia Galano sta curando l’iter per la formazione dell’elenco degli aventi diritto.

L’ O.C.D.P.C. n. 948/2022 prevede infatti che «il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare».

Stante questi requisiti, occorre provvedere alla ricognizione per la successiva assegnazione delle risorse.

Al protocollo del Comune di Lacco Ameno sono pervenute quattro istanze da esaminare. Per la valutazione l’avv. Galano ha nominato una apposita commissione composta dalla stessa responsabile degli Affari generali, dal responsabile del V Settore Polizia Municipale dott. Raffaele Monti, dall’assistente sociale dott.ssa Maria Mugione, dall’istruttore di vigilanza con funzioni di messo notificatore Giuseppe Pascale, dall’istruttore amministrativo addetto all’Ufficio Anagrafe Francesca Migliaccio, anche con funzioni di segretaria.

Per lo svolgimento dell’incarico «non vi sono oneri a carico dell’ente poiché trattasi di compiti istituzionali».