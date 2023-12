Lacco Ameno, ancora abusi edilizi! Sequestrata un’area di 500 mq

I Carabinieri della Stazione di Casamicciola Terme hanno denunciato per abusivismo edilizio una 61enne di Lacco Ameno già nota alle forze dell’ordine. In un terreno di sua proprietà, sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale, i militari hanno rilevato 3 strutture abusive, realizzate in assenza e in difformità rispetto ai titoli abilitativi, riscontrando tra l’altro ampliamenti volumetrici e diversa destinazione dei locali.

Tra queste anche un ambiente interrato su tre livelli, verosimilmente destinato a locali tecnici. I lavori erano in corso e i sigilli sono scattati immediatamente. Sotto sequestro un’area di circa 500 mq, mentre per la proprietaria una denuncia per abusivismo edilizio.