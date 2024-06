La “zagara” e la cura del sè delle dame isolane

Giovedì 6 giugno, gli studenti delle classi IV B AFM, IV D BIO, IV A INF e II A CAT, dell’I.T. “E. Mattei” di Casamicciola Terme, sono stati coinvolti nella serata di presentazione del loro cosmetico, “Zagara: il fiore della Vittoria”, presso i giardini comunali. Il progetto è stato possibile non solo grazie all’impegno dei ragazzi, ma anche con l’attivo contributo dei docenti Conte, Di Massa e Verde; inoltre, si ringraziano anche il Sindaco, ing. Giuseppe Ferrandino, e l’amministrazione comunale, che hanno finanziato il progetto. Nella realizzazione, oltre ai professori, è stata fondamentale anche la Biblioteca Antoniana nella persona della dott.ssa Lucia Annicelli, l’azienda ISCHIADERM , il dottor. Franco Napoleone della Proloco sant’Alessandro e la dott.ssa Annarita Pitone.

Lo scopo del progetto “la cura del sé delle Dame isolane” è quello di valorizzare il territorio ischitano, attraverso la conoscenza della storia locale, utilizzando le risorse naturali che la nostra isola offre: gli agrumi e le acque termali, elementi essenziali del nostro prodotto. La scelta della realizzazione di una crema viso-corpo è motivata dal fatto che la cosmetica negli ultimi anni ha avuto sempre più la possibilità di evolversi e di svilupparsi, grazie anche all’avvento dei social network, interessando un pubblico che coinvolge ampie fasce d’età, dalle più giovanili a quello più mature. Il personaggio fondamentale a cui si ispira il nostro prodotto di bellezza è “Vittoria Colonna” e il periodo storico che porta con sé, il Rinascimento, è stato per noi oggetto di studi nell’anno scolastico in corso. Calati in una realtà differente da quella contemporanea, a tratti immaginaria, gli alunni, tramite anche la realizzazione dello SPOT pubblicitario, sono riusciti a immedesimarsi al meglio nelle vesti dei vari personaggi storici.

Gli studenti dell’indirizzo AFM, si sono occupati di elaborare il nome, lo slogan e il logo. Successivamente hanno effettuato tre indagini di mercato, volte a studiare il target del consumatore, il contesto storico; successivamente tramite lo studio dei vari dipinti che raffigurano Vittoria Colonna, è stato scelto il colore portante: il verde petrolio. Gli studenti dell’indirizzo BIO, si sono occupati della formulazione della crema, svolgendo inizialmente lezioni nel laboratorio d’istituto, successivamente presso il laboratorio dell’azienda ISCHIADERM. Gli studenti dell’indirizzo CAT hanno curato il packaging e l’aspetto grafico del prodotto, ridisegnando il logo e tutti gli elementi grafici, e realizzando inviti e locandine. Infine, gli studenti dell’indirizzo INF, si sono preoccupati di curare le riprese dello SPOT pubblicitario. Il tutto si è svolto durante l’anno scolastico avendo cura di avere dei momenti di condivisione dove si è fatto il punto della situazione e in maniera condivisa si sono fatte le scelte di campo sul prodotto.

La scuola ha avuto modo di aprirsi a un nuovo modo di fare didattica, tramite l’inserimento di “Compiti Autentici” che non solo fanno approcciare i ragazzi al loro ipotetico lavoro futuro, ma permettono anche di riscoprire le loro capacità, mettendo in evidenza i punti di forza di ciascuno. In questo caso una vera e propria simulazione di impresa.

Questi lavori, sono multidisciplinari, poiché sviluppano competenze trasversali, o civiche come nel nostro caso la solidarietà femminile; infatti, nella leggenda allegata al prodotto, abbiamo raccontato la significativa amicizia fra Vittoria Colonna e Caterina Sforza. Caterina vuole confidare il suo nuovo “segreto di bellezza” a Vittoria, in onore del suo imminente matrimonio, ma soprattutto per coronare la loro sincera amicizia, non contaminata dall’invidia. Dunque, la campagna pubblicitaria del prodotto si basa sul “pass the word” (“passa parola”), totalmente al femminile, così da invogliare ogni donna (magari partendo dai nuclei familiari arrivando ai gruppi di amiche) a confidare ad un’altra donna il proprio segreto di bellezza. È stato semplice pensare ad una campagna pubblicitaria efficiente e spontanea, poiché tra i banchi di scuola, si vivono rapporti d’amicizia importanti, basati sul sostegno reciproco.

La vera protagonista del nostro lavoro è Ischia, la nostra isola verde, che piacevolmente abbiamo paragonato ai preziosi vestiti d’epoca delle nobildonne rinascimentali. Nasce come una semplice drappo e, in quanto tale, nel tempo si stropiccia, questo però le dona la possibilità di acquisire valore, diventando inestimabile e sempre più bella. Cara Ischia, ad oggi ti immaginiamo così, un po’ “sgualcita” dalle tante tragedie, ma sempre elegante e commovente, poiché nella tua prestigiosa “stoffa” risiedono tanti ricordi, capaci di commuovere e di togliere il fiato a tutti gli uomini e donne, tuoi fedelissimi figli.