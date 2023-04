La solitudine dei numeri e dei primi | #4WD

Ieri il mio amico Fabrizio Fiorito ha scritto un post sui profili social di “Adesso Ischia”, l’organizzazione politica di cui è coordinatore, che val la pena riproporre qui come spunto di riflessione:

“Durante le elezioni comunali sorgono come funghi capi tribù che muovono le folle e sono identificati come portatori di “numeri” (e voti) come se le persone, le loro idee o i loro bisogni che, soprattutto a Casamicciola, sono bisogni primari come il diritto alla casa o al lavoro si potessero semplificare in un esercizio di convincimento dettato da amicizia (?), legami familiari o sudditanza per favori passati, presenti e promessi.

Numeri!

Numeri!

Numeri!

Numeri!

I “numeri” vanno a votare e poi restano soli, come sempre negli ultimi anni senza aver alcun riferimento nei “primi” che continuano a rimpolpare la scatola vuota delle loro promesse ultra ventennali sempre inevase!

Noi di #AdessoIschia siamo fuori da queste logiche. Non a caso, lo siamo anche dalle due campagne elettorali in corso. E lo saremo fin quando la gente non capirà che bisogna cambiare approccio al voto!

Chissà se le ultime tragedie che Ischia, tutta Ischia, ha subito possano destare un sussulto di dignità nei più!”

La riflessione di Fabrizio, che mi trova particolarmente concorde, me ne ispira un’altra derivante dal titolo che ha dato al suo post e che io ho mutuato per questo #4WD.

Se eliminassimo “e dei” da tale titolo, esso cambierebbe in “La solitudine dei numeri primi”.

Qualche reminiscenza scolastica dovrebbe ricordarci che i “numeri primi” sono quelli superiori a uno e divisibili solo per uno o per sé stessi. Ecco, quindi, ritrovare in una menzione assolutamente casuale la descrizione perfetta di quelle che sono le presunte leadership ischitane, quelle maturate dalla cosiddetta seconda repubblica ad oggi e man mano affievolitesi o, addirittura, dissoltesi, all’insegna dell’assoluto egoismo, della serie: tutto per me e nulla per nessuno, o ancora: chi è più “alto” di me (in ogni senso, non solo fisico) non può stare accanto a me.

Ma questi presunti leader, alla fine, lo sono stati veramente?