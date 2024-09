La SMA Campania si “arrende”, subentra il Comune di Casamicciola per 5 alvei

Passa da Sma Campania Spa al Comune di Casamicciola Terme la gestione dell’intervento per il completo ripristino dell’officiosità idraulica degli alvei colpiti dall’alluvione del 26 novembre 2022. È questa la principale novità contenuta nell’ordinanza emanata oggi dal Commissario Delegato per l’emergenza post-frana sull’isola di Ischia, Giovanni Legnini, con la quale viene nominato il comune di Casamicciola quale soggetto attuatore dell’intervento per il completo ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Cuccufriddu, Negroponte, Fasaniello, Fontana e Via Ombrasco.

Un passaggio di consegne resosi necessario dopo che Sma aveva comunicato al Commissario Delegato l’impossibilità di proseguire le attività che gli erano state assegnate con l’ordinanza n.20 dell’11 luglio 2024. I lavori in questione, che interessano cinque alvei sul territorio di Casamicciola Terme, erano stati inclusi nel Piano degli interventi urgenti, con la quarta rimodulazione, effettuata a seguito dell’ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro dal Consiglio dei ministri il 23 aprile scorso.

Tale intervento, che in sostanza estende alla parte sommitale degli alvei l’enorme lavoro già eseguito a valle del Monte Epomeo, prevede la rimozione dei fanghi, il disgaggio massi, il trasporto, lo smaltimento e il riuso del materiale, che verrà destinato prioritariamente alla realizzazione della vasca di colmata, ma anche ad altre opere pubbliche per la messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico. Proprio per facilitare il riuso del materiale da frana, nel provvedimento firmato oggi dal Commissario si precisa che le caratterizzazioni già effettuate da Sma, saranno trasferite e messe a disposizione del nuovo soggetto attuatore.

Sma Campania, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, dovrà liberare l’area B del Pio Monte della Misericordia, attualmente destinata alla gestione e al riuso del materiale recuperato, ma continuerà a gestire la piattaforma logistica del Celario, presso il Parcheggio Rarone per il completamento delle attività ad essa affidate. Tra le altre novità introdotte dall’ordinanza, vi è l’obbligo per tutti i soggetti attuatori degli interventi emergenziali di attestare, in fase di rendicontazione, l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità, sottoscritto il 12 aprile scorso.

Inoltre, per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza dell’area di Monte Vezzi, per un importo di quasi 1,5 milioni di euro già stanziato, con lo stesso provvedimento viene nominato soggetto attuatore il Comune di Ischia, al fine di favorire l’integrazione tra gli interventi emergenziali e quelli strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico già in fase di progettazione su quel versante. Con tale provvedimento si completa il quadro attuativo dei circa 200 interventi emergenziali nel Comune di Casamicciola Terme e in tutti gli altri Comuni dell’isola.