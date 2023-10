La sanità in Campania | #4WD

La Campania, com’è noto, è una delle regioni italiane con il più alto numero di abitanti, con oltre cinque milioni di persone. Questa elevata popolazione comporta un grande carico per il sistema sanitario regionale, che si trova spesso in difficoltà a garantire l’accesso a tutti i servizi necessari.

Uno dei problemi più attuali riguarda gli esami e le visite mediche specialistiche in assistenza, che sono prescritti solitamente dal medico di base per la diagnosi o il trattamento di una malattia. In Campania, questi esami sono spesso soggetti a lunghissimi tempi di attesa, che possono arrivare anche a diversi mesi. E in particolare negli ultimi tempi, anche sull’isola d’Ischia i pazienti che ne hanno la possibilità si vedono costretti a ripiegare sulla formula a pagamento, non potendo attendere così tanto per eseguire in assistenza gli esami di cui necessitano.

Questa situazione è causa di grande disagio per i cittadini, ai quali di fatto viene impedito di ricevere le cure necessarie anche quando, gioco forza, le loro urgenze sono reali e non dettate dalla solita pretesa popolare di avere tutto e subito perché se ne ha diritto, con ogni possibile grave conseguenza, come il ritardo nella diagnosi di una malattia o il peggioramento delle condizioni di salute del paziente impossibilitato a curarsi in tempo.

La nostra regione è caratterizzata da un elevato numero di richieste di esami, che supera la capacità di risposta del sistema sanitario, oltre a un personale medico e tecnico insufficiente per soddisfare la domanda di tutti. A questi fattori si aggiunge la carenza di apparecchiature diagnostiche, altrettanto insufficienti e spesso obsolete. E il governo regionale guidato dall’amministrazione De Luca, sebbene abbia più volte sbandierato provvedimenti, investimenti e misure per migliorare l’intero sistema sanitario, non ha ottenuto grandi risultati oltre il fallimento dei propri proclami in autentico politichese.

Non si tratta certamente di un problema di facile soluzione, per carità, ma sembra impossibile come soltanto dalle nostre parti queste criticità non riescano ad essere adeguatamente affrontate, magari ispirandosi a modelli virtuosi di altre regioni italiane che pur brillano da sempre. Eppure basterebbe ben poco per dimostrare almeno un briciolo di concretezza e rispetto per chi soffre…