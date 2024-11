“La Mortella” saluta la stagione 2024 con la meravigliosa fioritura della Spathodea

Si appresta alla conclusione la stagione turistica 2024 ai Giardini la Mortella di Ischia, una stagione in cui come sempre all’esperienza immersiva della visita al giardino si sono affiancati gli appuntamenti culturali organizzati dalla Fondazione Walton: dai tre calendari musicali che si sono susseguiti da aprile ad ottobre, dedicati alla musica sinfonica e da camera a “Kepos” il progetto di divulgazione culturale, ancora in corso. Oltre 80.000 i visitatori che in sette mesi hanno ammirato la bellezza di questo scrigno botanico affacciato sulla baia di Forio, da quest’anno ufficialmente “Partner Garden” della Royal Horticultural Society (RHS) la società di giardinaggio più prestigiosa del mondo.

Venerdi 1 novembre, nel lungo ponte di Ognissanti, è prevista anche l’apertura straordinaria del giardino dalle 9 alle 18 oltre alle regolari aperture di giovedi 31 ottobre e sabato 2 e domenica 3 novembre, negli stessi orari.

“Un anno intenso e ricco di soddisfazioni per la nostra Fondazione: all’inizio della stagione abbiamo aperto al pubblico la rinnovata sala della Musica di William Walton – afferma la presidente Alessandra Vinciguerra- in cui abbiamo esposto parte dell’archivio e la collezione di cappelli e abiti di gala di Lady Walton. Le nostre stagioni concertistiche hanno registrato un successo straordinario, con un buon 80% dei concerti sold out ed un pubblico attento ed entusiasta che ha acclamato i giovani musicisti ospitati dalla Fondazione.”

Domenica 3 novembre, sarà ufficialmente l’ultimo giorno di apertura per le tradizionali giornate di visita, ma la Fondazione Walton conferma anche quest’anno le aperture speciali in autunno e in inverno – tradizionale periodo di chiusura per i Giardini la Mortella – per offrire ai visitatori lo splendore delle fioriture invernali. Il target turistico di questi mesi è soprattutto internazionale, più esigente ed attento ai ritmi della natura quindi più congeniale a questa tipologia di visita. Le visite si svolgeranno – solo su appuntamento e con il supporto delle guide naturalistiche – ogni giovedi alle 15.00. Durante le festività natalizie saranno previste ulteriori aperture per un Natale ancora più magico avvolto nel suggestivo foliage della Mortella.

Per informazioni e prenotazioni 081-990118

Un foliage autunnale che in realtà stenta ancora ad arrivare grazie ad un ottobre che sta prolungando le giornate calde e assolate, creando un interessante accostamento tra fioriture tardo- estive ed autunnali.

Mentre infatti iniziano ad aprire i boccioli le prime camelie Sasanqua, le cui sorelle nella grande tribù delle camelie continueranno a schiudersi in giardino per tutta la stagione invernale, allo stesso tempo proseguono le fioriture estive, come la splendida Spathodea campanulata, l’albero africano dai fiori simili a tulipani rossi che alla Mortella trova il suo punto più estremo di espansione verso il nord, o le profumatissime Brugmansie, dai grandi fiori a tromba. L’esotica Odontonema, carica di spighe rosse simili a fuochi artificiali, dona pennellate di colore nel sottobosco ombroso. Nel giardino superiore, le rose cinesi schiudono i fiori aggraziati, simili a farfalle, vicino ai fragranti gelsomini siciliani, mentre la zona mediterranea è ancora accesa dalle Salvie da fiore che continuano a produrre ondate di spighe colorate; poco più in là le coloratissime Ninfee tropicali, che fioriscono nei corsi d’acqua, introducono alla zona orientale dove si stagliano maestosi bambù, zenzeri ornamentali ed aceri giapponesi che finalmente si preparano a diventare i protagonisti assoluti del foliage.

Gli appuntamenti culturali del 2024 si chiudono con il progetto “Kepos”

Venerdi 8 novembre infine si terrà l’ultimo appuntamento anche per Kepos, il progetto di divulgazione culturale promosso dalla Fondazione Walton e coordinato da Mariangela Catuogno, dedicato alla valorizzazione archeologica dell’Isola d’Ischia. Ospite del dibattito sarà il Soprintendente archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli Mariano Nuzzo che interverrà sul tema “La tutela del patrimonio culturale per la conservazione dei valori identitari dell’isola d’Ischia”. L’appuntamento si svolgerà alle ore 16:00 nel Complesso Museale di Villa Arbusto presso la sala Gingerò. L’ingresso è libero.