La linea, gli impianti e il bottone | #4WD

Figli e figliastri, guelfi e ghibellini, protetti, sedotti e abbandonati da dilettanti, incapaci e incompetenti allo sbaraglio. Gente che sbaglia pur sapendo di sbagliare e che agisce pur consapevole di non saper fare, ma che protegge a denti stretti il proprio “cerasiello”.

Il Comune di Ischia continua a far acqua da tutte le parti, in preda a quel fuoco sotto la cenere che continua a covare e che, probabilmente, porterà prima del previsto ad un’implosione senza precedenti. Ma nel frattempo, purtroppo, continuiamo ad assistere ad assurdità e a manifestazioni di palese incongruenza amministrativa e politica tipiche del più classico dei “l’àsteco ca chiove e ‘a casa ca scorre”: situazioni che lasciano gridare vendetta e che testimoniano l’assenza di una linea da seguire.

Eh sì, perché anche in quel del Porto, quanto a linee, Enzo Ferrandino e compagni hanno dimostrato di lasciar molto a desiderare. Io ancora non ho compreso il senso di quella striscia gialla mezzo metro all’interno della banchina. Un camminamento in stile “stàteve accorto”? Ma anche lungo le scale e con l’interruzione dei pali della luce, come quelli che in Via Cortese impediscono ai disabili di scendere dai marciapiedi ancora nuovi di pacca? Gesù, Gesù…

E vogliamo parlare degli impianti sportivi?

Il laconico comunicato con cui il buon ing. Luigi De Angelis comunica alle società sportive la chiusura della piscina comunale per manutenzione sta facendo rivoltare nella fossa il povero Filippo ‘e Capa ‘e Fierro a cui fu intitolata, non fosse altro che per la sgradita improvvisata che non fa presagire nulla di buono per la possibile riapertura, a giudicare anche dalla reazione dei fruitori. Ma chissà cosa c’è di vero sulla presunta morosità di gran parte di essi, quasi tutti del “bottone”… Del resto, chi dovrebbe interrogare maggioranza e struttura al riguardo?

E il tasto “Rispoli” non vogliamo toccarlo? A prescindere dalle colpe di questo o quello, è possibile che la malcelata conflittualità tra le varie fazioni di maggioranza debba riverberarsi nello scontro tra le varie società di calcio giovanile? E come si può fare a dimenticare che se Thomas Dinolfo è un dipendente comunale nonché tecnico della ASD presieduta da sua moglie, Ida De Maio (vicesindaco in carica) è la consorte di Gigi Mollo che -lo sappiamo tutti- è il patron di un’altra società sportiva?

Quanto ai campi da tennis del Lido, poi, il Comune continua a non rispondere a chi, parte interessata, sollecita da ben prima di novembre (data di scadenza della convenzione in essere) il bando per la nuova assegnazione della gestione, lasciando agire e incassare sine titulo gli attuali occupanti, perché anche loro sono del “bottone”.

Lo dico e lo ripeto: li avete votati? Adesso non Vi resta che tenerVeli! Almeno fin quando reggeranno.