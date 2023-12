La guida completa al veglione di Capodanno isolano: tutti in piazza!

Musica dal vivo, luci, emozioni e tanto divertimento per quella che si preannuncia essere una lunga ed indimenticabile giornata all’insegna dello stare insieme riconquistando le nostre piazze, in attesa dell’arrivo del nuovo anno.

Tutto prenderà il via con gli ormai tradizionali ed imperdibili brunch della vigilia. Ad Ischia Ponte, vi sarà una edizione speciale del “Borgo in festa”: a partire dalle ore 11.00 e fino le ore 16.00, oltre alle tipiche e storiche attività di ristorazione già presenti sul territorio, per l’occasione saranno allestiti stand enogastronomici con la presenza di apprezzati chef isolani che con le loro le loro tipiche creazioni culinarie sapranno prendere per la gola turisti e residenti.

A Forio, come da tradizione consolidata, vi sarà musica e ottimo food nel centro storico e lungo via Marina. Si inizia alle ore 11.00 con la sfilata della Banda Aurora Città di Panza per le strade del centro di Forio, per poi continuare con il brunch foriano dalle ore 12.00 sia a Forio che a Panza.

A Casamicciola Terme, in Piazza Marina dalle ore 12.00 vi sarà il Brunch di fine anno con Baccalà fritto e pizza di scarola, oltre alla Live music con Ciro Mozart e Manuela Elia.

A Barano in piazza San Giovanni Battista alle ore 12.00 vi sarà l’evento “Buon anno con la ‘Ndrezzata”.

Ma è al calar del sole che le piazze si animeranno di tantissima musica.

Tanti, infatti, i veglioni organizzati sulla nostra isola.

Partiamo da Ischia, con l’appuntamento classico in Piazza Antica Reggia dalle ore 22.00 con “Veglione in Piazza “, l’addio al vecchio anno e il benvenuto al nuovo al suon di Musica. Special guest Cristian Marchi, Queen of Bulsara live show, deejays: Alex Cannava, Tizzano – Ale Bì, voice Franz.

Ci spostiamo poi a Casamicciola Terme, con “Aspettando il 2024: show di fine anno “ in Piazza Marina dalle ore 23.00 con dj Gianpiero Giangregorio e dj Igor Monti, live music con: Personal, Giovanni Apetino, Ciro Mozart con Manuela Elia.

E giungiamo, infine, a Forio, con il Gran Veglione di Capodanno con Dj Giorgio Prezioso di Radio DeeJay . Il grande evento sarà realizzato in via Marina e prenderà il via alle ore 23.30. Ad arricchire la serata presentata da Vin Twin ci saranno i dj isolani Ivano Veccia, Pakinho, Live Purple Project e le ballerine della compagnia della Danza.

Tante opportunità per accogliere in musica l’arrivo del nuovo anno, tanti eventi per riscoprire il piacere di vivere le nostre piazze e condividerle con gli amici.