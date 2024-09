La festa di San Giovan Giuseppe della Croce e Alain Delon

Michelangelo Messina* | Stamane i fuochi della “diana” anticipano” la processione Santo Patrono San Giovan Giuseppe della Croce che si terrà oggi ad Ischia Ponte. Il regista francese Renè Clèment, premio oscar per “Le mure di Malapaga” e Leone d’oro a Venezia per “Giochi proibiti”, ad agosto sbarcava ad Ischia con una troupe francese per girare “En Plein soleil” (delitto in pieno sole).

Mentre il borgo di Ischia Ponte riacquistava i suoi spazi e gli ultimi forastieri andavano via, per le stradine del centro storico un giovanissimo Alain Delon si mescolava tra la cittadinanza durante la vera processione del Santo Patrono. Nulla faceva presagire che quel set gli avrebbe portato tanta fortuna. Il regista Luchino Visconti, in vacanza sull’isola lo vide in quell’occasione e lo ingaggio per interpretare subito dopo “Rocco e i suoi fratelli”, consacrandolo nuovo divo del cinema internazionale. Era l’estate del 1959. (Ricordando Alain Delon)

(direttore Ischia Film Festival)