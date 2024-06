Judo Olimpico a Forio con l’ottavo Summer Camp!

Judo Olimpico a Forio d’Ischia con l’8° Summer Camp, evento organizzato dalla società isolana, Olympic Judo Forio, in memoria di Adriana Serpico. L’isola si vestirà di azzurro con la presenza all’evento dei due Olimpionici Susy Scutto (atleta Fiamme Gialle gruppo sportivo Guardia di Finanza), prima nella ranking mondiale della categoria -48 kg e Antonio Esposito (atleta delle Fiamme Azzure – Polizia Penitenziaria), nono nella ranking mondiale nella categoria – 81 kg. Ad affiancare i due campioni ci sarà Antonio Ciano, tecnico del gruppo sportivo Fiamme Gialle nonché collaboratore della Nazionale Italiana di Judo. Gli ospiti, tutti “figli del Vesuvio”, dopo la manifestazione voleranno a Parigi 2024 per rappresentare la nostra Italia alle prossime Olimpiadi.

La presenza sempre più numerosa di judokas, vedrà in questa edizione ben 32 società provenienti da tutta l’Italia con circa 500 tra atleti e tecnici. Mai così tanti atleti in un tal evento di judo sono stati ospitati dall’isola verde, tanto da coinvolgere la presenza del Presidente Nazionale del settore Judo FIJLKAM Giuseppe Matera che non e’ voluto mancare a questa Edizione. Non mancherà la presenza dei rappresentanti regionali della Federazione italiana judo FIJLKAM Presidente Comitato Regionale Campania Antonio Bracciante e Presidente Regionale Settore Judo Bruno D’Isanto da sempre sostenitori della manifestazione. Ospite anche il tecnico delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e responsabile Nazionale Italiana Universitaria Massimo Parlati. Durante l’evento verrà consegnato un ricordo di questa tre giorni di judo al Sindaco del comune di Forio dott. Stani Verde al dirigente del Commissariato di Polizia di Ischia Vice Questore Agg.to dott. Ciro Re e alla Preside dell’Istituto Comprensivo dott.ssa Paola De Vita, figure istituzionali del territorio da sempre vicini alla società che con il suo lavoro e con le regole dello sport e del judo conta circa 150 ragazzi iscritti alla bellissima realtà foriana, ormai divenuta per numeri di tesserati uno degli sport più seguiti e praticato. Un ultimo plauso va agli organizzatori, i tecnici Maurizio Bianculli e Domenico D’angelo della società Olympic Judo Forio e al segretario della stessa, Peppe Serpico. Anche quest’anno sono riusciti ad avere la presenza sull’isola dei Top del Judo Mondiale.

L’organizzazione ringrazia per la vicinanza i sostenitori che da sempre collaborano nella buona riuscita della kermesse , la società NetCom Group Enginering s.p.a., Casthotels, Verde Assicurazioni, Palloncinando, Lido del Sole Sant’ Angelo e Neon Verde.